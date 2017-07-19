Birçok fotoğraf düzenleme programı var ki bunların en bilinen ve en gelişmiş olanı Photoshop. Bu programlar kullanılarak fotoğrafa yapılan işlemler sonucu ne sivilceler kayboldu. Sadece sivilceyle de kalmadı saç renginin değişmesinden istenmeyen bir çok şeyin kaybolmasına kadar. Peki bunu nasıl anlayacaksınız?

Şuan çevrimiçi birçok fotoğrafta, sosyal medya hesaplarında paylaşılmış fotoğraflarda, birçok kırpma, filtreleme, renk düzenleme gibi zararsız rötuşlar var. Peki tamamen fotoğrafı etkileyen o değişiklikler nedir? İşte adım adım hileli fotoğrafı yakalama tekniği!

Hata arayın!

Göze çarpan hatalar hileli düzenlenmiş fotoğrafları yakalamanın, fotoğrafı tanımanın ilk adımı olmalıdır. Aşağıdaki fotoğraftaki hatayı görebildiniz mi?

Bel inceltmek için kullanılan bir yöntem pek de tutmamış gibi sanki. Sizce de duvarda bir gariplik yok mu?

Aydınlatma İkinci Anahtar!

Birbirlerine bitişik iki kişi farklı bir şekilde aydınlatılırsa, biri sonradan eklenmiştir. Aynı şey, fotoğraflara eklenen nesneler için de geçerli. Nesneye düşen ışık, fotoğraftaki önemli şeylerin geri kalanıyla ilişkili değilse, muhtemelen düzenlenmiştir. Buyrun örneğe bakalım.

Her şey açıkça ortada galiba. “Bu kadar da kötü yapılmaz” dedirten cinsten.

Yinelenen Pikseller

Açık mavi bir gökyüzü fotoğrafı üzerinden örnek vermek gerekirse, her pikselde mavinin tonu farklıdır ve düz bir mavi fırça ile değiştirilemez. Eski Adobe yetkilisi Kevin Connor'a göre, hayatta hiç bir şey mükemmel renkte değildir ve fotoğraftaki şüpheli benzer piksellerin lekeleri hileli bir fotoğrafın kanıtı olabilir.

Bunlar yetmediyse bizde de yöntem bitmedi. İşte sıradaki adım:

EXIF verileri can dostunuz!

Öncelikle biraz açıklamak gerekirse EXIF verisi kısaca fotoğraf çekilirken fotoğraf makinesi üzerinden yapılmış ayarlardır. Bunlar ISO, pozlama, diyafram gibi ayarlar olabilir. Bazen EXIF verileri kameraların marka ve modeline kadar bilgi verebilir. Peki bu bilgilerle nasıl hileli fotoğraf anlaşılır? Eğer bu verilerden bazıları eksikse genellikle o fotoğraf hileli olabilir. Veya değiştirilmişse EXIF bilgilerinde fotoğrafın çekildiği tarih değil düzenlendiği tarih yazar. Exifdata ve Metapicz gibi siteler üzerinden EXIF verilerine ulaşabilirsiniz.