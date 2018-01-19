Dedikodu: Apple, 2018'de 3 Farklı iPhone Piyasaya Çıkaracak!

2017 yılı Apple için fazlasıyla inişli çıkışlı bir yıl oldu. Yeni nesil iPhone ve Telefonları kasten yavaşlatması skandalıyla adından söz ettiren Apple, 2018'de üç farklı telefon duyurabilir.

2017 yılını iPhone X ve iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile geçen Apple'ın 2018'e dair planları yavaştan sızmaya başladı. KGI'den Ming-Chi Kuo kaynaklı gelen dedikodulara göre Apple, bu takvim yılında 3 farklı iPhone'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlardan ilk ikisinin OLED ekranlı iPhone X Plus ve iPhone X'in geliştirilmiş versiyonu, üçüncüsünün de tasarımsal olarak iPhone X'i andıran 6.1" boyutunda LCD ekranlı bir model olması bekleniyor.

iPhone SE2 hakkında herhangi bir bilgi veya dedikodu şu an için bulunmuyor. Bunun yanında, Apple'ın satışlarının çok iyi devam ettiği bilinen iPhone X'in satış rakamlarından hiç de memnun olmadığı da belirtilmiş. Sene sonuna kadar 80 milyonluk bir satış beklentisi ile piyasaya sürdüğü iPhone X'in 62 milyon bandında kalması, Apple'ın satış beklentilerini karşılamadığını gösteriyor.

Bunun dışında gelen dedikodular, iPhone X'in ikinci jenerasyon modelinde, şu ana dek yapılmış olan bütün akıllı telefonlar içerisinde en güçlü yonga setini barındıracağı yönünde. Duyurulacak üç telefon da yüz tanıma teknolojisine sahip olacak ve bundan sonraki bütün Apple telefonlarında bu bir standart haline getirilecek. Duyurulması beklenen bu üç yeni telefon sizleri heyecanlandırdı mı? Sizce Apple 2017'deki çalkantılı süreci lehine çevirmeyi başarabilecek mi?