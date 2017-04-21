Microsoft, Google'ın Chromebook'uyla Kapışmaya Hazırlanıyor!

Microsoft'un önümüzdeki ay New York'taki özel bir yazılım ve donanım etkinliğinde Windows 10 Cloud işletim sistemini açması bekleniyordu. Sızıntılar ise, şirketin büyük olasılıkla yeni donanımını Windows 10'un özel bir sürümü ile başlatacağı ve bunun da Windows 10 S veya Windows 10 Cloud olacağı yönünde.

Microsoft'un planlarının ne olduğunu görebilmek için 2 Mayıs'a dek beklemek zorunda olsak da; edinilen yeni sızıntılar, yazılım devinin yeni donanım özellikleri ile Google'ın Chromebook'larıyla rekabet etmeyi planladığına işaret etmekte. Microsoft'un 2 Mayıs'ta gerçekleşecek olan #MicrosoftEDU isimli etkinliği, Chromebook'ların başarı sağladığı alan olan eğitim alanına yoğunlaştırılmış. Sızıntılara göre, Chromebook'ların özellikle eğitim alanındaki yükselişine dur demek adına tasarlanmış gibi gözüken, Windows 10'un daha ucuz ve sade bir versiyonu olan "Windows 10 Cloud"un donanım özellikleri ise şu şekilde: Dört çekirdek (Celeron ya da daha iyi) işlemci

4 GB RAM

32 GB depolama alanı (64-bit için 64 GB)

40 Whr'dan daha büyük pil

SSD veya eMMc

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Kaynak : http://www.theverge.com/2017/4/21/15384412/microsoft-windows-10-s-cloud-chromebook-competitor-rumors