Microsoft, Google'ın Chromebook'uyla Kapışmaya Hazırlanıyor!

Microsoft'un planlarının ne olduğunu görebilmek için 2 Mayıs'a dek beklemek zorunda olsak da; edinilen yeni sızıntılar, yazılım devinin yeni donanım özellikleri ile Google'ın Chromebook'larıyla rekabet etmeyi planladığına işaret etmekte.
Microsoft'un 2 Mayıs'ta gerçekleşecek olan #MicrosoftEDU isimli etkinliği, Chromebook'ların başarı sağladığı alan olan eğitim alanına yoğunlaştırılmış. Sızıntılara göre, Chromebook'ların özellikle eğitim alanındaki yükselişine dur demek adına tasarlanmış gibi gözüken, Windows 10'un daha ucuz ve sade bir versiyonu olan "Windows 10 Cloud"un donanım özellikleri ise şu şekilde:
- Dört çekirdek (Celeron ya da daha iyi) işlemci
- 4 GB RAM
- 32 GB depolama alanı (64-bit için 64 GB)
- 40 Whr'dan daha büyük pil
- SSD veya eMMc
- İsteğe bağlı olarak kalem ya da dokunmatik
Bakalım yazılım devi 'Windows 10 Cloud'larıyla istediği başarıyı elde edebilecek mi?