Deep Web, Darknet ve Dark Web Arasındaki Farklar Neler?

Deep Web, Darknet, Dark Web gibi kavramlar gündelik hayatımızın birer parçası oldular. Peki bunlar ne anlama geliyorlar? Aralarındaki ortaklıklar ve farklar neler?

Çoğumuz gündelik hayatımızda interneti kullanırken belki 10 belki 20 adet siteye sıklıkla giriyoruz. Ancak internet devasa bir mecra. Bildiğimiz sitelerin çoğu Google tarafından indekslenebilen siteler. Ancak dünyada yaklaşık 1 milyar web sitesi olduğu tahmin ediliyor. Bu 1 milyar sitenin içinde bile bildiğimiz web’in, buz dağının görünen yüzü olduğuna inanan onlarca insan var. Son dönemlerde “Darknet” , “Darknet” ve Deep Web gibi kavramlar popüler hale gelmeye başladı. Peki bunların anlamları ne? Farkları veya ortak noktaları var mı?

Deep Web Nedir?

Arama motorları, web sitelerini ziyaret ederek içlerindeki bazı bilgileri toplayan program parçacıklarına sahiptir. Bunlara “crawler” denir. Bazı siteler, arama motorlarında görünmemek için bu “crawler”ların kendilerini bulmalarına izin vermezler. İşte bu siteler veya servisler deep web’i oluşturur. İçinde birçok illegal iş dönen bu siteler bir anlamda internetin arka sokağıdır diyebiliriz. Deep webde bulunan bir siteye girecekseniz, bunu arama motorlarıyla yapamazsınız. Sitenin tam adresini bilmelisiniz.

Darknet Nedir?

Darknet aslında bir isminden de anlaşılacağı gibi bir network, yani bir ağdır. Ancak şifreli bir ağdır. Özel araçlar veya bazı yazılımlar sayesinde girebileceğiniz şifreli ağlar aslında sizin “Darknet”inizdir. Örneğin bir arkadaşınızın bilgisayarı ile kendi bilgisayarınız arasında bir ağ bağlantısı kurarak dosya transfer etmek istiyor, ancak gönderdiğiniz verileri kimse görmesin diye şifrelemek istiyorsunuz. İşte bu bir tür Darknet’tir. Tor tarayıcı bilinen en büyük Darknet’tir. “.onion” isimli websiteleri bu ağın parçasıdır. Darknet şifreli bir ortam olduğu için içerisinde yasa dışı işlerin dönüyor olma ihtimali de mevcut.

Dark Web Nedir?

Dark Web tıpkı Deep Web gibi derinlerde, arama motorları gibi araçlara yakalanmayan bir web bağlantı ağıdır. Ancak bu ağ Tor, Freenet ve benzeri gibi şifrelenmiş Darknet’lerin bir topluluğu olmakla beraber içerisinde birçok istihbarat servisinin ve çeşitli devletlerin gizli teşkilatlarının da faliyette olduğu bir mecradır.

