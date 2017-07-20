Deep Web’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı!

Deep Web'e yönelik yapılan operasyonda çok büyük iki uyuşturucu pazarının yasadışı satışları durduruldu.

Europol, bir basın açıklamasıyla "20 Temmuz 2017'de, en büyük Karanlık Web pazarlarından AlfaBay ve Hansa'nın kaldırılmasına ilişkin hazırlık ve koordinasyonlar sonuçlandı" dedi. Avrupa'daki ve ABD'deki koordine edilmiş ekipler, çevrimiçi suç faaliyetlerine karşı savaşta ve şimdiye kadar görülen en karmaşık operasyonlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Uyuşturucu İcra Dairesi (DEA) ve Hollanda Ulusal Polisi önderliğinde iki büyük harekat, Europol'ün desteğiyle, bir yer altı suç ekonomisinin altyapısını kapattı. Uyuşturucu, ateşli silahlar ve 350'den fazla yasa dışı satışı durdurdu. Hollanda polisi uzun zamandır soruşturmanın bir parçası ve sadece satıcıları değil alıcıları da yakalamak istiyor. Kaynaklara göre yerel görevliler en az 500 kişinin peşinde. Hansa pazarındaki alıcılardan en az 10.000 kişinin adresini Europol'a daha ayrıntılı soruşturma için gönderdiğini açıkladı.

Uyarı!

Bilindiği gibi Deep Web yada Dark Web, -Türkçe karşılığı derin veya karanlık internet- kişisel sunucular kullanılarak herkesin erişimine açık olmayan, özel ağlarda barınan web sitelerinin yer aldığı ve bizim bildiğimiz internet ortamından çok daha farklı bir ortamdır. Sakıncalı içeriklerin bulunduğu bu ortamda bulunmak da tehlike yaratabilir. Deep Web’i merak etmek, Deep Web’e girmeye çalışmak, dertsiz başınıza dert açabilir.