Deep Web'in özellikle fidye yazılımları çıktığından beri çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, Deep Web'i akademik araştırma amaçlı kullananların çok işine yarayacağını düşündüğümüz 5 ayrı siteyi sizler için paylaşıyoruz.

Deep Web’i duymayan var mı? Buzdağının su altında kalan kısmı olan Deep Web, neredeyse her türlü bilginin bulunduğu bir alan. Bizim kullandığımız yüzeysel internet neredeyse Google tarafından listelenen sayfalardan ibaret diyebiliriz. İnternetin bulunduğundan Google, neredeye internetin ta kendisi gibi kapsayıcı olmayı başardı ve yıllardır milyarlarca sonuçla bizlere hizmet veriyor. Bu süreç bundan sonra da değişmeyecek, ancak arama motorlarında görünmeyen internet Deep Web’e ulaşmak istiyorsanız bazı işlemler yapmanız gerekiyor.

Bugün sizlere deep web’e ulaşmanızı sağlayacak 5 farklı içerik kütüphanesi önereceğiz. Google, Yandex gibi arama motorları ile erişemediğiniz deep web içeriklerinin bir kısmına bu araçları kullanarak ulaşabilirsiniz.

1 - WWW Sanal Kütüphanesi

Bu kütüphane, web üzerindeki en eski katalog olarak düşünülür. Bizzat Web’in yaratıcısı Tim Berners-Lee tarafından başlatılan kütüphane, deep web sayfalarına da arşivinde yer veriyor. Kütüphane mantığıyla daha derine ilerleye ilerleye bulabileceğiniz bilgiler varken, isterseniz direkt Hızlı Arama’ya aramak istediğiniz şeyi yazabilirsiniz.

ABD Hükümeti’nin resmi sitesidir. Her federal kurum, eyalet, yerel ve kabile hükümetinde ihtiyacı olan tüm halka açık bilgilerin bulunduğu bir arşivdir. “A-Z” dizinine sahip kütüphanede çeşitli filtreler uygulayarak aradığınız bilgiye daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Bilimsel aramalar yapmak istediğinizde 60 ayrı veritabanında 2.200’den fazla bilimsel web sayfasına giriyor ve sizi doğru sonuca ulaştırmaya çalışıyor. Bu araç tarımsal bilgilerden, uzay araştırmalarına kadar çok geniş bir alanda araştırmalar içeriyor.

4 - ABD Jeolojik Araştırması

Gerçek zamanlı verileri gözlemlemek için çalışan ücretsiz bir kuruluştur. Yine ABD hükümetine ait bir site olduğu için birçok araştırmaya ulaşabilirsiniz. Akademik projeler geliştirenler için adeta bir altın madeni.

5 - Infoplease

Bulabileceğiniz en iyi ansiklopedilerden birisidir. Siteyi kullanarak çok sayıda veritabanına, elektronik dergilere, yıllıklara, elektronik kitaplara, postalara, atlaslara ve sayamadığımız daha nicelerine erişebiliyorsunuz.