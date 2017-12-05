Değeri 12 Bin Dolara Yaklaşan Bitcoin’in 5 Rakibi

Yalnızca bu yıl değerini 11’e katlayan kripto para birimi Bitcoin’in karşısındaki 5 rakipten bahsettik.

Bundan yıllar önce pizza satın almak için kullanılan, cüzdanı çöpe atıldıktan yıllar sonra insanların çöpleri karıştırmalarına sebep olan Bitcoin, artık günümüzde altından bile daha değerli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bitcoin’in piyasada değer bazında rakibinin olduğunu söylemek çok zor, fakat dijital para platformu şeklinde bir genelleme yaparsak elbette rakiplerinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Bitcoin’in karşısında hangi rakiplerinin olduğuna bir bakalım

Ethereum

Sanıyorum ki içlerinden en çok duyduğunuz Ethereum’dur. Tıpkı Bitcoin gibi blok zincir (Blockchain) teknolojisiyle ilk olarak 2014 yılında geliştirilen Ethereum, Vitalik Buterin tarafından oluşturuldu. 45,5 milyar dolarlık bir piyasa değerim olan Ethereum, şu sıra 440 dolar civarında işlem görüyor.

Ripple

Bitcoin geliştiricileri tarafından 2012 yılında kullanıma açılan Ripple, New York Times’daki bazı uzmanlara göre Bitcoin’in en büyük rakibi. Birçok banka tarafından ödeme ve para gönderme sistemi olarak kullanılan ve 0,25 dolardan işlem gören Ripple’nin piyasa değeri ise 9,82 milyar dolar civarında.

IOTA

Dijital para dünyasının yeni oluşumlarından olan IOTA, blok zincir ağı yerine Tangle adında alternatif bir dağıtım hesap sistemine dayanıyor. Microsoft ve Fujitsu gibi şirketlerle iş birliği yapan IOTA, kendisini nesnelerin interneti alanında ilk piyasa alanı olarak tanımlıyor. 6,75 milyar dolarlık piyasa değeri olan IOTA, 2,43 dolardan işlem görüyor.

Dash

Daha önce XCoin, ardından Darkcoin ismiyle anılan Dash, ismini ‘dijital para’dan (digital coin) esinlenerek aldı. 2014 yılında ortaya çıkan Dash’ın piyasa değeri 6 milyar dolar. İşlem gördüğü fiyat ise 777 dolar.

Litecoin

Bir Google çalışanı tarafından geliştirilen Litecoin, Bitcoin’e nazaran daha ucuz ve kolay erişebilir bir seçenek olarak dikkat çekiyor. 2011 yılında Bitcoin’den daha hızlı işlem gerçekleştiren bir sistem ile kurulan Litecoin’in piyasa değeri 5,47 milyar dolar. İşlem gördüğü fiyat ise 101 dolar.