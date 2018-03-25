10 yıl öncesine kadar internetten 'kız meseneleri' aramalarını sonlandıran, 4-5 yıl evvelse yaşlı tanıdıklarımız tarafından istilaya uğramış Facebook, tıpkı MySpace ve MSN gibi sosyal medyadan sahnesinden siliniyor mu?

Google AdWords verileri, yalnızca şubat ayında bile ABD’de “#DeleteFacebook” için 100.000 ila 1 milyon arasında arama yapıldığını gösteriyor. Bu sayının, Elon Musk olayıyla ve #DeleteFacebook kampanyasının başlangıcıyla mart ayınının sonunda ikiye katlanacağı tahmin ediliyor.

Şirket, piyasa değeri itibarı ile felaket bir düşüş yaşarken, Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg'in medyaya katılımları ile Facebook hasarları bir raddeye kadar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ancak, Facebook için en kötüsü de şirket için federal araştırmaların olması ve çeşitli sebeplerle şirkete açılmış birçok davaya Facebook'un katılmak zorunda olması.

Hatırlarsınız, WhatsApp, Facebook tarafından 19 milyar dolardan fazla bir fiyata satın alınmıştı. '#DeleteFacebook' hareketi, bu haftanın son yarısında, WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton'un Facebook'u silme kampayasına destek için tweet atması ise ortalığı iyice karıştırdı.

Tartışmaya başka bir yerden dahil olan Mozilla ise şimdilik Facebook'ta reklam vermeyi durduracağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde 'Cambridge Skandalı' sonrası Elon Musk, dünyanın her yerinden binlerce kişiye olan desteğini göstermek için Facebook'ta bulunan SpaceX ve Tesla hesaplarını sildirdi.

İlerleyen günlerde Mark Zuckerberg'in hissedarı olduğu Instagram ve WhatsApp için de aynı durum söz konusu olacak mı oldukça büyük bir merak konusu.