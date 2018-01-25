Dell Chromebook 5190, Şubat Ayında Raflardaki Yerini Alıyor!

Dell, Chromebook 5000 serisine Şubat ayında bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. Chromebook, USB-C portu ve kalem desteğiyle gelecek.

Firmalar gün geçtikçe, eğitim amaçlı bilgisayar üretimine daha çok önem veriyor. Geçtiğimiz hafta, Lenovo'nun eğitim amaçlı ürettiği, 3 yeni Chromebook serisinin tanıtımını yapmıştık. Bu hafta ise Dell, giriş seviyesi notbooklara bir yenisini daha getirecek. Dell, Şubat ayında Chromebook notebooklarına 5000 serili yeni bir notebook ekleyeceğini duyurdu. Önümüzdeki ay piyasada yerini alacak olan Dell Chromebook 5190, eski modellerine göre daha gelişmiş özellikleriyle kullanıcılarıyla buluşacak.

Chromebook 5190, 11 inçlik bir ekrana ve klasik görünümlü bir ekran kapağına sahip olacak. Serinin yeni modelinde, eskilerinden farklı olarak USB-C portu ve kalem desteği bulunacak. Ayrıca bu modellerde birde kamera bulunacak. Dell, eski modellerinde en uzun 10 saat olan pil ömrünü, Chromebook 5190 ile birlikte 13 saate kadar çıkartacak. Donanım olarak ise, diğer modellerde çift çekirdek bulunurken, yeni modelde dört çekirdekli Intel Celeron işlemci bilgisayarın donanımında yer alacak. Ayrıca çıkacak bilgisiayarın, kasa bakımından gelişmiş ve makul yüksekliklerden düşmeye karşı dayanıklı olup, anlık sıvı karşılaşmalarına karşı korunaklı bir tasarıma sahip olduğu da duyuruldu.

Dell'in bu yeni giriş seviye Chromebook modeli, Şubat ayında piyasada olacak. Chromebook 5190'ın, $289 karşılığında satışa çıkması bekleniyor. Bu demek oluyor ki yeni model, geçmiş modellerine göre $70 daha yüksek bir fiyat karşılığında satışa sunulacak ancak yeni özellikleri ve gelişmiş iç donanımı dolayısıyla bu oldukça normal bir durum. Fiyatın, okulların harici ek özellik talep etmesi durumunda, $400'a kadar ulaşması bekleniyor. Peki sizce Chromebook piyasasında en tercih edilir notebook hangisi olacak?