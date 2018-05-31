Dell, Çift Ekranlı Bir Windows Cihaz Üzerinde Çalışıyor!

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Dell, tıpkı Microsoft gibi ARM işlemcili bir çift ekranlı mobil cihaz için yoğun çalışma içerisine girmiş durumda.

Uzun bir süredir Microsoft’un ARM işlemcili ve çift ekranlı bir mobil cihaz üzerinde çalıştığı söylentileri dolanıyordu. Bu söylentileri destekleyecek bazı patent görselleri ortaya çıkmış olsa da şu ana kafar böyle bir cihaz hakkında elimizde somut bir kanıt bulunmuyor.

Henüz Microsoft’un çalışmalarının açık bir sonucu görülememişken şimdi de Dell’in yine çift ekranlı ve ARM işlemcili bir mobil cihaz üzerinde çalıştığı iddiaları ortaya atıldı. WinFuture’a göre Dell’in çift ekranlı cihazı Windows 10 ile çalışıyor ve henüz tanıtılmamış olan Snapdragon 850 işlemciden gücünü alıyor.

Paylaşılan rapora göre Dell, çift ekranlı cihazına Januss adını verdi ve geçtiğimiz yılın yaz döneminden bu yana bu cihaz üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Fakat yine de cihazın piyasaya sürüleceğine dair şu ana kadar kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu noktada Microsoft’un Windows 10 güncellemeleri ile yayınlayacağı referans kodları beklememiz gerekebilir.

Microsoft, çift ekranlı ve ARM işlemcili bir cihaz üretmek konusunda oldukça istekli. Fakat bu isteğini hayata dönüştürmek için bazı üreticiler ile ortaklık kurması şart görünüyor. Microsoft daha önce ARM işlemcili dizüstü bilgisayarlar için söz konusu çalışmayı gerçekleştirmiş ve HP, Asus ve Lenovo gibi şirketler, Snapdragon 835 işlemcili dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürmüşlerdi.