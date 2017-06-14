Dell'den 38 İnçlik, Kavisli Canavar Monitör!

Dell, 38 inçlik ultra geniş ve kavisli monitürünü tanıttı.

Son zamanlarda, birçok şirketin çıkardığı ultra geniş monitörlere şahit olduk. Ancak Dell, standartlarını geliştirdiğinden beri, bu sektörün de kralı haline geldi. Şirket şimdi ise, 38 inç büyük bir kavisli ultra geniş bir monitörle sektörde yerini garantiliyor.

Ayrıca Dell yetkilileri, "Kullanıcılar, iki bilgisayar arasındaki aynı uygulamarı dahi görebilir ve iki içeriği de tek bir klavye ve fareyle yönetebilir. Monitör, kullanıcıların Dell Easy Arrange ile birden fazla uygulamayı yan yana görüntülemeleri için ekran düzenini özelleştirmesine ve resim içinde resmi görüntülemeye olanak tanır." dediler.

Dell'in yeni monitörü UltraSharp, 38 inç Eğimli Monitör (U3818DW), eğer geniş ekranlı bir monitör arıyorsanız, bu monitör tam size göre olabilir. Monitör, 3440 x 1440 çözünürlüğe sahip ve 100w'lık USB-C bağlantısıyla verileri aktarırken, dizüstü bilgisayarınızı da şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca kendisine entegre 9w hoparlöre sahip.

U3818DW'nin tek dezavantajıysa fiyatı. Fiyatı ise 1,499 Dolar. Dell UltraSharp 38 Curved Monitörünü 23 Haziran'dan itibaren Dell.com'da satın alabilirsiniz.