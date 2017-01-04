Dell'den "Kelepir" Dizüstü Oyun Canavarları!

Dell, oyun tutkunları için nispeten uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Amerikalı teknoloji devinin fiyatına göre üstün donanımları ile dikkat çeken dizüstü bilgisayarları CES 2017'de sahne aldı.

Dell, Inspiron 7000 serisinin yeni neslini CES 2017'de tanıttı. Dell Inspiron 7000 ailesi Amerika Birleşik Devletleri'nde, 799 dolarlık başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Inspiron, "kelepir" sayılabilecek fiyatına rağmen, çoğu oyun tutkununun ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek nitelikte.

Kullanıcılar; yedinci nesil Intel i5-7300HQ veya i7-7700HQ işlemcilerinden birini, FHD veya 4K HD Ultra ekran seçeneklerinden istediğini tercih edebiliyor. Opsiyonel olarak 32 GB bellek yükseltmesi de mevcut.

Şimdi en etkileyici kısma gelelim: Yeni Dell Inspiron 7000 modellerinde, GeForce GTX 1050 grafik yongası kullanılıyor. Dilerseniz bu ekran kartını aradaki farkı ödemek şartıyla GTX 1050 Ti'ye yükseltebiliyorsunuz. Geçen yıl satışa sunulan Inspiron serisinde, sanal gerçekliği desteklemeyen GeForce 960M tercih edildiği düşünülürse bu büyük bir sıçrama. 14 veya 15 inçlik ekranlardan birini seçmeniz de mümkün. 14 inçlik model Inspiron 7467, 15 inçlik modelse Inspiron 7567 olarak tanımlanacak.

Yani yeni Dell Inspiron 7000 modeli, standart donanımıyla bile çok şey vadediyor. Elbette cihazı, opsiyonel donanımlarla birkaç adım öteye taşımak sizin elinizde ama cebinizi biraz yakabilir.

Dell, yeni Inspiron serisinin yanı sıra Alienware 13, 15 ve 17 modellerinde de güncellemelere imza attı. Modellerde; Intel's i7-7700HQ veya i7-7820HK işlemcilerinin birinden faydalanabileceksiniz. Alienware 17, buna ek olarak Geforce GTX 1080 yongası ile güçlendirilecek.