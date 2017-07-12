Dell, Kablosuz Şarj Destekli Dizüstüsünü Satışa Çıkardı!

Köklü bilgisayar ve donanım firması Dell, sessiz sedasız ürettiği ilk kablosuz şarj destekli bilgisayarını satışa çıkardı. Ancak kablosuz şarj ünitesi, yüksek fiyatıyla dikkat çeken dizüstünden ayrı olarak satılıyor.

Son birkaç yıldır satışa çıkan amiral gemisi akıllı telefonlardaki kablosuz şarj özelliği, bir tercih sebebi olabiliyor. Yavaş yavaş kablolardan sıyrıldığımız modern dünyada, ortadan kaldırmanın en zor olduğu kablolu bağlantı kuşkusuz ki enerji bağlantıları.

Dell'in yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı sessiz sedasız dizayn edildi ve aynı şekilde satışa çıkarıldı. İkisi bir arada derken neyi kastettiğimizi merak edenler için belirtelim: 7285 olarak isimlendirilen model, hem tablet hem de PC. Son zamanlarda biz buna da alıştık diyorsanız, kablosuz şarj destekli klavyenin ve kablosuz şarj pedinin ayrı ayrı satıldığını belirtelim.

380 dolarlık ücretiyle satılan klavye ve 200 dolarlık ücretiyle satılan ped, kablosuz şarjlı dizüstüne kavuşmanız için ekstradan 550 dolarlık bir masraf yapacağınız anlamına geliyor. Bilgisayarın fiyatı ise 1200 dolardan başlayınca son rakam epey kabarık oluyor; tüm bu donanımların fiyatı toplamda 6300 TL’yi buluyor.

Dell, şarj yastığının metal yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmadığını söylüyor. Eğer bilgisayarınızı metal bir yüzey üzerindeyken kablosuz olarak şarj etmek isterseniz, yüzeyden minimum 5 santimetre yükseklikte bir sehpa kullanmanız gerekecek.

7. nesil Intel Core i5 ile gelen Dell Latitude 7285, 128GB dahili depolama alanına, 8GB RAM'e ve 12 inç’lik ekrana sahip. Bilgisayarı Dell’in resmi sayfasından görüntülemek için şuraya tıklayabilirsiniz