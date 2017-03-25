Dell'in 8K Monitörü Muazzam Fiyatıyla Satışa Çıktı!

Belki çoğumuzda 2K çözünürlükte monitör bile hala yok. Fakat teknoloji şirketleri gaza basmaya devam ediyor. İşte o şirketlerden biri olan Dell'in 8K monitörü satışa çıktı.

4K, 5K derken bu yılın başında düzelenen CES 2017 fuarında 8K çözünürlüklü mönitörünü tanıtan Dell, bu efsane monitörü artık satışa çıkarıyor.

CES 2017 fuarının en gözde ürünlerinden biri olmayı başaran 8K monitör, 32-inç ve 7680x4320 piksel çözünürlük ile karşımıza çıkmakta. Yani bu çözünürlük değerini bir başka şekilde izah etmek gerekirse; Dell'in 8K çözünürlüklü monitör Full HD'den tam 16 kat daha fazla çözünürlük sunabilmekte.

280ppi piksel yoğunluğa sahip monitörün diğer çarpıcı özellikleri ise 1.07 milyar renk, 400nit parlaklık, neredeyse 180 dereceye yakın görüş açısı ve 1:300:1 konstrast değeri olarak karşımıza çıkmakta. Bunların yanı sıra USB 3.0 bağlantısı da barındıran monitör, fiyatıyla da oldukça konuşulacak gibi.

Yurt dışı için satışa sunulan ve Nisan'ın ikinci haftasında sevkiyatları başlayacak olan 8K monitörün fiyatı tam 5,000 dolar olarak karşımıza çıkmakta.