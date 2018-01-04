Dell'in Sıfırdan Tasarlanan XPS 13 Modeli Satışa Çıktı

Dell nihayet XPS 13’ü 2018 yılı için yeniden tasarladı. Oldukça güzel görünüm ve özelliklere sahip yeni tasarım, bir çok yeni özellik getiriyor beraberinde.

2017 yılında yeni bir işlemciyle revize edilen ultra inceliğe sahip XPS 13 yeniden tasarlanarak 'XPS 13 (9370)' model numarasıyla duyuruldu.

Yeni model bugünden itibaren satışa hazır durumda.

Yeni özellikler neler?

Dell, XPS 13’ü 2018 ve sonrasına yönelik olarak baştan aşağıya değişikliğe uğratmış. Yeni port değişiklikleri, güncellenmiş Intel işlemciler, geliştirilmiş ekran özellikleri ve aynı zamanda Windows Hello infrared (IR) yüz tanıma özeliği gibi bir çok özellik yeni modelle birlikte kullanıma giriyor.

Ve tabii ‘InfinityEdge’ adı verilen ince çerçeve kenarları, daha da inceliyor.

InfinityEdge Ekran : 4mm kenarlık, eski jenerasyona oranla %23 daha incelik kazanarak, %80.7 ekran-gövde oranına kavuşuyor.

: 4mm kenarlık, eski jenerasyona oranla %23 daha incelik kazanarak, %80.7 ekran-gövde oranına kavuşuyor. InfinityEdge Ekran : 400nits parlaklık (önceki versiyonda bu oran 350 idi), daha yüksek 4K çözünürlük (QHD’ye oranla), yüzde yüz sRGB renk kalibrasyonu ve yansımaya karşı yeni kaplama.

: 400nits parlaklık (önceki versiyonda bu oran 350 idi), daha yüksek 4K çözünürlük (QHD’ye oranla), yüzde yüz sRGB renk kalibrasyonu ve yansımaya karşı yeni kaplama. Yeni Girişler : USB Type-C, iki adet Thunderbolt 3 girişleri ve bir adet USB 3.1

: USB Type-C, iki adet Thunderbolt 3 girişleri ve bir adet USB 3.1 microSD : SD okuyucusu bütünüyle kaldırılarak yerine microSD okuyucusu konulmuş.

: SD okuyucusu bütünüyle kaldırılarak yerine microSD okuyucusu konulmuş. Beyaz ve Altın renkler : Bütünüyle yeni ‘Alpine Beyaz’ ile işlenmiş cam-fiber iç alan; Gümüş renk karışımı orijinal karbon-fiber versiyonu da mevcut.

: Bütünüyle yeni ‘Alpine Beyaz’ ile işlenmiş cam-fiber iç alan; Gümüş renk karışımı orijinal karbon-fiber versiyonu da mevcut. Yeni sıcak hava çıkışları : İkili ısı borusu ve ikili fan yanında ilk olarak kullanılacak olan GORE Thermal Insulation (silika aerojel) soğutma sistemi.

: İkili ısı borusu ve ikili fan yanında ilk olarak kullanılacak olan GORE Thermal Insulation (silika aerojel) soğutma sistemi. Geniş mesafeli Cortana kullanımı : XPS 13, dahili mikrofonlarını kullanarak sesinizi yaklaşık 4 metreden algılayabiliyor.

: XPS 13, dahili mikrofonlarını kullanarak sesinizi yaklaşık 4 metreden algılayabiliyor. Windows Hello: HD web kamerası artık orta noktada yer alıyor (fakat yine de ekranın altında hala) ve IR yüz tanıma özelliğini destekliyor. Tercihe bağlı olarak açma-kapama tuşuna parmak izi okuyucusu da ikincil olarak eklenebiliyor.