Dell'in Yeni Varisi Alexa Dell: "Silikon Vadisi Artık Bitti"

24 yaşında Dell'in yeni varisi olan Alexa Dell, Silikon Vadisi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Teksas'ın Austin şehrinde doğan 24 yaşındaki Alexa Dell, şirketlerin teknolojik girişimlerinde bir iş danışmanı olarak çalışıyor. Babasının ayak izlerini takip eden Dell'e göre 10 yıldır en çok konuşulan konulardan birisi olan 'Silikon Vadisi' artık bitme aşamasına gelmiş durumda. Kariyerini başlatmak adına Silikon Vadisi yerine Los Angeles'a giden Alexa Dell'e göe Silikon Vadisi'nde bulunan birkaç elit grup haricindekiler orada başarılı olamıyordu.

Dell, bazı başarılı girişimcilere benzer olarak 2013 yılında kariyerini başlatmak ve Los Angeles'a yerleşmek için üniversiteyi bıraktı. Kendisi eski bir Columbia Üniversitesi öğrencisi ve bir flört uygulamasının eski geliştiricilerinden; ancak her nedense bu uygulamanın adını vermek istemiyor. Bununla birlikte bu hikaye çok da sürmedi ve Dell, kendi teknoloji danışmanlık şirketini kurma kararı aldı.

Silikon Vadisi Nedir?

Silikon Vadisi tabirine, son yıllarda çok fazla kullanılmadığı için yeni nesil pek de aşina olmayabilir. Silikon Vadisi, San Francisco ve San Jose arasında bulunan, Stanford ve Berkeley gibi teknolojiye yön vermiş üniversitelerin ve Adobe, Apple, Yahoo gibi artık neredeyse tüm insanlığın bildiği sistemlerin kurucularının olduğu bölgeye verilen isim.

Dell, şu anda yine bir flört uygulaması olan 'Bumble'ın marka danışmanı olarak çalışıyor. Bumble'ın merkezi Austin olmasına rağmen Dell, New York, Paris ve Londra gibi şehirlerde ev ofisinden uzakta çalışmayı tercih ediyor.