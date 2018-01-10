Dell Inspiron 5680 Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı - Özellikleri

İş dünyası ve öğrencilerden sonra oyuncuların da dikkatini çekmek isteyen Dell, uyarlanabilir Inspiron 5680 masaüstü bilgisayarı tanıttı!

Oyuncu bilgisayarı denince akla ilk olarak kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu bol ışıklı bilgisayar kasaları gelmektedir. Fakat Dell, Inspiron 5680 oyuncu masaüstü bilgisayarında gücü zerafet ile buluşturuyor.

Potansiyeli ve kişiselleştirilebilirliği tartışılmaz olan Dell Inspiron 5680’i ister Intel i3 işlemci 8GB RAM ve giriş seviye oyun deneyimi için Nvidia GTX 1050 ile donatın, isterseniz de Intel Core i7 işlemci, 64GB RAM, 2TB HDD ve GTX 1070 ile gücüne güç katın.

Hangi işlemciyi seçerseniz seçin Dell, en son jenerasyonu ile PC’nizi güçlendirecek. Ayrıca toplam 4 HDD, 2 SSD bölmesi ile sisteminizi istediğiniz kadar geliştirebilirsiniz. Inspiron 5680’de dahili olarak bir 7.1 ses kartı ve Dell CinemaSound desteği de bulunuyor.

Dell, dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olmasına karşın oyuncuların ilk tercih ettiği markalardan biri değildir. Şirket Alienware Komuta Merkezi ile oyun kitaplığını, ışıklandırmayı ve overclock’u tek bir kontrol merkezinden gerçekleştirme imkanı sunarak oyuncuların da dikkatini çekmeyi planlıyor.

Peki böyle bir sisteme sahip olmanın bedeli nedir? Dell Inspiron 5680 oyuncu masaüstü bilgisayarına başlangıç fiyatı olarak 750 dolara (yaklaşık 3000 TL) sahip olabiliyorsunuz. Elbette spesifikasyonlar güçlendikçe fiyat da artıyor.