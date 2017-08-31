Dell, Yeni Oyuncu Laptop'unu ve Diğer Donanımlarını Tanıttı!

Dell IFA 2017 Berlin'de, oyuncular için geliştirdiği yeni laptoplarını, masaüstü bilgisayarlarını ve monitörlerini tanıttı.

Dell, IFA 2017’de yeni Inspiron 15 7000 serisi oyuncu laptoplarını ve yeniden elden geçirilmiş Inspiron oyuncu masaüstü bilgisayarlarını tanıttı. Bunların yanı sıra büyük ekran seven oyuncular için bir de 34 inçlik Alienware 34 curved oyuncu monitörünü de oyun severlerin beğenisine sundu.

7000 serisi Inspiron 15 laptop, Intel’in 7. nesil dört çekirdekli işlemcisinden gücünü alıyor. Görüntü tarafında ise Nvidia GeForce GTX 1060 ile açamayacağı oyun olmadığını söyleyebiliriz. Henüz kesinleşmese de Dell, gelecekte işlemcileri 8. nesile yükseltebilir.

Çift fanlı soğutma sistemi ile ısınma sorunu olmayan Inspiron 15’in Full HD ve 4K olarak iki farklı seçeneği bulunuyor. 3 adet Thunderbolt girişi bulunan cihaz, ayrıca Dell-Visor için VR’ı da destekliyor.

Dell Inspiron 15 7000’in giriş fiyatı 999 dolar. 4K modeli için ise 1499 dolara yükseliyor. Inspiron 15, 12 Eylül’den itibaren tüm dünyada satışa çıkacak.

Laptoptan masaüstüne geçtiğimizde ise çok fazla yenilikle karşılaşamıyoruz, tabii kasanın yan tarafında bir pencere bulunması dışında. Inspiron oyuncu masaüstü bilgisayarlar başlangıç olarak 599 dolardan satışa çıkacak. VR destekli seçeneklerin fiyatları ise 1250 dolara kadar yükseliyor.

Masaüstü bilgisayarınız varsa bir de ekranınız olmalı tabii. Alienware 34 oyuncu monitörü, iki farklı seçeneği ile oyuncuları tatmin etmeyi hedefliyor. 3,440 x 1,440 çözünürlüğe sahip ilk model 120 Hz yenileme hızına sahip ve 1499 dolardan satışa çıkıyor. 2,560 x 1,880 çözünürlüklü ve 160 Hz yenileme hızı olan model ise 1199 dolarlık fiyata sahip. Her iki cihaz da Eylül ayından itibaren satışa sunulacak.

