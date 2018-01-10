Bilgisayar üreticisi Dell, Windows yüklü bilgisayarınızı, Android ve iOS cihazlarınıza bağlamaya yarayan Mobile Connect uyulama ve programını CES 2018’de tanıttı. Ellerinizi telefona sürmeden onu kontrol etmek için artık Dell’in desteğini kullanabileceksiniz.

Bilgisayarınız başında önemli bir iş yaparken, telefonunuza gelen bildirimlere bakamayabilirsiniz. Ekrandan gözünüzü ayırmadan, telefonunuzla ilgili her şeyi tek bir platform aracıyla kontrol etmek artık daha kolay. Zira Dell, bütün platformlarla uyumlu olan Mobile Connect’i kullanıcılara sundu.

Aslında Mac ya da Windwos üzerinde benzeri hizmetler veren yazılımlar da var. Ancak bu yazılımlar çoğunlukla Apple ve Samsung cihazlar dışında uyumluluk sorunu yaşatıyorlar. Geri kalan marka ve modelleri kullananlar için geçerli bir çözüm bulunmuyordu.

2018 yılında piyasaya sürülecek Dell XPS, Inspiron, Alienware ve Vostro bilgisayarlara önceden yüklü gelecek bu basit uygulama, akıllı telefon ekranınızı bilgisayarınızda bir pencere haline getiriyor.

Dizüstünüzden rahatça telefonunuzla ilgili bütün seçeneklere ulaşabileceğiniz Mobile Connect, hem Bluetooth hem de Wi-Fi teknolojileriyle iletişim kuruyor. Böylece mesajlarınızı okuyup cevap verebiliyor, çağrılar yapabiliyor ve bütün uygulamaları bilgisayar ekranınızdan kontrol edebiliyorsunuz. Fakat beklenildiği üzere iPhone modelleriyle yapılacak işlemler, Android’e nazaran biraz daha kısıtlı oluyor. Mobil uygulamaların bilgisayarınızdan kontrolü yalnızca Android’e özel bir hal alıyor. Hatta telefonunuzun kamerasını dahi bu yazılımla kontrol etmeniz mümkün.

Hemen aşağıda Dell XPS 13’e bağlı bir Android cihaz örneğini görüyorsunuz:

Telefon görüşmeleri sırasında eğer bilgisayarınızdan kontrol etmeyi denerseniz, ses alışverişi bilgisayarınızın hoparlör veya kulaklıklarıyla, mikrofonu sayesinde yapılıyor. iPhone’larda ise gelen çağrıları yanıtlayabiliyor, mesajları görüntüleyebiliyor ve yanıtlayabiliyor, ancak WhatsApp veya Facebook gibi uygulamaları kullanamıyorsunuz.

Mobile Connect’in iPhone modelleriyle uyumlu bir şekilde çalışması ve uygulamaların da kontrol edilebilmesi için Dell, biraz daha beklememiz gerektiğini belirtiyor. Bu zamana kadar telefon-bilgisayar arayüzü konusunda gördüğümüz en iyi işlerden birisi olan Mobile Connect, çapraz platform desteği sayesinde önemli bir adım olarak görülebilir.

Aynı zamanda bu özellik, insanları Dell markalı bilgisayarlara yönlendirecek ekstra bir seçenek olarak göze çarpıyor.