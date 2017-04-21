Dell, Muazzam ve Devasa HDR Monitörünü Tanıttı!

Amerikalı bilişim devi Dell, ilk HDT monitörü hakkında kamuoyu ile bilgi paylaştı. Karşımızdaki şey, tüm özellikleriyle çok etkileyici.

Dell yeni monitörü UltraSharp UP2718Q'yi resmen duyurdu. 27 inçlik 4K desteği veren masaüstü monitör, HDR mimarisine destek vermesiyle öne çıkıyor. Dell, daha önce pek çok takdire şayan 4K monitör üretmiş olsa da UltraSharp UP2718Q, şirketin HDR'a destek veren ilk cihazı konumunda. Teknik olarak UP2718Q, bağlantı için HDMI, DisplayPort ve Mini DisplayPort seçeneklerini kullanıyor ve 3840 x 2160 maksimum çözünürlüğü sunacak şekilde biçimlenmiş.

Dell, HDR ile desteklenen UP2718Q ile birlikte, iki yeni UltraSharp ekranını duyurdu. Söz konusu monitörler 25 ve 27 inç seçeneklere sahip olacak ve 499 ile 699 dolar arasında fiyatlanacak. İki model de en geç Temmuz ayında satışa sunulacak. Piyasaya çıkacak her yeni Dell monitörü Infinity Edge mimarisi ile donatılacak.

Söz konusu monitör, Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 Mayıs tarihinde, 1999 dolarlık fiyatla satışa sunulacak.