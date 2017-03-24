Robotlar gelişmeye devam ediyor. Özellikle sanayi üzerinde çalışan robotlar, insan gücüne gerekliliği ortadan kaldırıyor. Peki gelecekte insanlar nasıl iş bulacaklar? Deloitte'nin CEO'sundan bu konuyla ilgili bazı tavsiyeler geldi.

Robotlar, gelecekte daha fazla göreceğimiz yeni nesil teknolojik ürünlerden bir tanesi olacak. Şu anda sanayiye baktığımızda bile, geçmişte 100 kişinin yaptığı bir işi makineler yardımı ile 10 kişi çok rahat yapabiliyor. Durum bu hızla ilerleyince yakın bir zamanda insanlara ihtiyaç kalmayacak ve her işi robotlar yapacak. Hatta öyle bir an gelecek ki, robotları yapan robotlar yapılacak ve insanoğlunun da bu durum karşısında yapacağı pek bir şey yok gibi.

Devletler, 'siz takılın kafanıza göre biz hallediyoruz' mu diyecekler yoksa kapitülasyonun en ağır noktasına ulaşılmış mı olacak? Netflix’de yayınlanan bir dizi benzer bir durumu anlatıyordu. Konusu robotlar değildi elbet ancak insanların yalnızca %3’ünün özel olarak seçilip mutlu bir hayat yaşadığı bir alan vardı. Geriye kalanlar ise açlık ve fakirlik içerisinde yaşıyorlardı. İzlemek isteyenler dizinin ismi “%3”, güzel dizidir.

Dünyaca ünlü danışmanlık firması Deloitte’nin CEO’su Cathy Engelbert’in yaptığı açıklamalara göre robotlar ve insanlar, gelecekte iş hayatında anlaşmalı devam edecekler. Şu anda günümüzde olan iş alanlarının birçoğunu robotlar ele alacakken, bu süreçte insanlar için yeni iş alanları oluşacak. “Teknoloji yaptığımız işi değiştirecek ve elle tutulur, rutin ve öngörülebilir görevler otomatikleştirilecek.” açıklamalarında bulunan Engelbert, robotların rutin işleri yapacak olmasının insanlara daha çok zaman kazandıracağını, bu vesileyle de insanları düşünmeye ve hayat standardını yükseltmeye yönelik daha fazla iş alanına yönelmelerini sağlayacaklarını belirtti.