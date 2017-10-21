Demet Akalın'ın Netflix İle İmtihanı!

Demet Akalın Twitter'da Dijiturk ile verdiği mücadeleden sonra, şimdi de Netflix ile imtihanını Twitter hesabı üzerinden paylaştı!

Twitter'da aktif olanlar Demet Akalın'ın bazı markalarla olan sorununu nasıl çözdüğünü biliyordur. Genelde yetkili servisleri ve çağrı merkezleri aramak yerine, Twitter'da sorunlarını yazarak çözmeyi tercih eden ünlü şarkıcı bu sefer de Netflix ile olan imtihanını takipçileriyle paylaştı. Netflix üyeliği almasına rağmen nasıl kullanacağı hakkında fikri olmayan ünlü şarkıcı çareyi Twitter da aradı.

Ünlü şarkıcının ise Netflixle ilgili ilk sorusu şöyle oldu:

Yine Akalın'ın kendine özgü dil kullanımından dolayı soruyu doğru bir şekilde anlayamayanlara da hemen bir takipçisi yetişti ve çevirisini yaptı:

İlk olarak gelen öneriler Akalın'ın bu tip şeylerle uğraşmayıp, herkes gibi internetten seyretmesi üzerine verdikleri tavsiyeler halindeydi:

Yine de ünlü şarkıcı Netflix konusunda ısrarcı olduğunu şu şekilde belirtti tabii ki:

Ancak bu ısrarcılığını bazı Twitter kullanıcıları reklam olarak algıladı:

Yine de Akalın'ın derdi reklam değildi. "Wodafon(!)" dan para vererek aldığını tüm samimiyetiyle ifade ediyordu:

Sonuç olarak onun samimiyetine inanan takipçileri gerçeği farketmişlerdi bile:

Yine de takipçilerin kafasında çok önemli sorular da yok değildi tabii ki:

Demet Akalın yine ne kadar pratik olabileceğini de akabinde kanıtladı hemen:

Sonuç olarak takipçilerinin bir çok dizi önerisinden sonra Akalın'ın ailesiyle birlikte Netflix üzerinden "Narcos" dizisini izlemeyi başardığını da gördük.

Sonuç olarak Demet Akalın bir platformla daha olan savaşını kazanmış oldu. Bakalım ileride hangi markalar veya platformlar soğuk terler atacak göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Demet Akalın başka hangi dizileri izlemeli?