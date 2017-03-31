Yine bir çılgın mücit, yine hedefte Iron Man kostümünü gerçeğe dönüştürme!

İngiltere, Wiltshire'da teknoloji firması Gravity Industries'in başında olan mucit Richard Browning, mühendislerden oluşan ekibi ile Iron Man zırhına benzer bir sistem hazırlamayı başardı.

Deadalus adı verilen 'kıyafet', el ve ayak bileklerine yerleştirilen minyatür boyutlardaki jet motorları ile çalışmakta. İtiş güçleri ciddi boyutlara çıkabilen bu motorlar sayesinde bir insan rahatlıkla yerden havalanarak uçabilmekte. Henüz kendi giyerken test etmemiş olsa da, jet motorları sayesinde kıyafetin saatte 450 km hıza ulaşabildiğini söyleyen Browning, jetler çalışır haldeyken dengede durmanın ise ilk Iron Man filmindeki gibi olduğunu ifade etmekte.

Kıyafetin tasarımı için 40,000 pound civarında para harcamış olan Browning'in gelecekteki hedefi ise jet motorlarını 3D yazıcı ile titanyumdan üreterek ağırlıklarını azaltıp boyutlarını küçültmek ve çeşitli değerlerin yer alacağı, koruyucu gözlük işlevi de görecek esneyebilir LCD ekran.

