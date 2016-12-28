Demir Dövmek İçin Kullanılan Devasa Makineler Nasıl Çalışır?

Demir dövmek için kullanılan devasa makineleri, iş başında göründüklerini gösteren video.

İnternette hemen hemen her şey ile ilgili bir video bulmak mümkün. Özellikle de belirli iş alanlarına yönelik videolar ilgi çekici olabiliyor.

Bu seferki video da metal sektörüyle alakalı. Videoda, demircilerin devasa makineleri demir dövme işleminde nasıl kullandığını görüyoruz, ayrıca basınçlı hava ile çalışan büyük bir çekicin nasıl çalıştığı da görülüyor.

Video, İsveç’te bulunan Kihlberg Steel AB şirketinin fabrikasında kayda alınmış. Kihlber Steel AB, çok çeşitli metal parçalarını dövmede uzmanlaşmış bir şirket.