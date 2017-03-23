Bu, aslında hemen her gün yaşadığımız fakat rutine bağlandığı için de kimsenin fark etmediği bir durum. Peki olayın aslı ne?

Aslında böyle bir durum yok, yalnızca bize öyle geliyor. Yani kapalı bir mekanda bulunan maddeler (demir, tahta vs) bir süre sonra eşit sıcaklığa kavuşurlar.

Sıcaklıklar eşit seviyede olmasına rağmen bir demiri ya da metal maddeyi tuttuğumuzda neden soğuk olduğunu hissettiğimizin arkasında ise fizyolojik bazı etmenler var. Örneğin demir tahtaya göre çok daha yoğundur, bu yüzden demire dokunduğunuzda hızlı bir şekilde elinizdeki ısıyı emerler. Bunun dışında devreye ısı iletim katsayısı da giriyor tabii. Örneğin 20 derecelik kapalı bir mekandasınız ve vücut ısınız da 37.5 derece. Eğer bu şartlarda demiri tutarsanız, termodinamik yasaları gereğince elinizdeki ısıyı hızlıca emmeye başlar. Tabii bunu yoğun olduğu için diğer maddelere oranla çok daha hızlı gerçekleştirir. Tahtaya dokunduğunuzda ise yoğun olmadığı için elinizden ısı emmezler (daha doğrusu hissetmeyeceğiniz kadar az emerler), bu yüzden de soğuk hissetmezsiniz.

Aşağıda, bu konuyla ilgili hazırlanmış deneysel bir video izleyeceksiniz. Bir elinde sabit disk, diğerinde kitap olan videodaki arkadaş, sokağa çıkarak karşısına çıkan insanlardan bu iki materyale dokunmasını ve hangisinin daha soğuk olduğunu söylemelerini istiyor. Elbette herkes sabit diskin daha soğuk olduğunu söylüyor fakat videodaki arkadaş, elindeki kızılötesi termometre ile bu düşüncelerinin yanlış olduğunu, hatta isterlerse bunu ispatlayabileceğini söylüyor.

Video İngilizce, fakat bu dile hakim olmasanız dahi görüntülerden yola çıkarak bir fikir sahibi olacağınızı düşünüyorum. Ya da Altyazı Ayarları kısmından Türkçe’yi seçerek Google Translate’ten yardım alabilirsiniz (biliyorsunuz ki Google Translate artık eskisi gibi tarzanca çevirmiyor).