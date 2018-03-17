Google Asistan 4 Yeni Özelliğe Kavuştu

Google Asistan, istikrarlı ilerleyişine son gaz devam ediyor. Bu bağlamda oldukça iyi özellikler sunan Google Asistan'ın mutlaka denemeniz gereken 4 yeni özelliği mevcut.

Google Asistan, şüphesiz ki son zamanlarda kendinden çokça bahsettiren, çoğu zaman ise bizi şaşırtan, hayatımızı kolaylaştıran uygulamaları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu noktada mutlaka kullanmak isteyeceğiniz 4 Google Asistan Özelliğini sizler için içeriğimize topladık.

Konum tabanlı hatırlatıcılar

Google Asistan’ın en sağlam hamlelerinden olan özellik sayesinde, belirlediğiniz konuma vardığınızda istediğiniz uyarıyı alabiliyorsunuz. Örneğin Asistan’a markete gittiğinizde süt, kahve veya benzeri bir isteğinizi size hatırlatmasını söyleyebilirsiniz. Konum tabanlı olarak çalışan Asistan, belirttiğiniz yere geldiğinizde size kahve veya süt almanızı hatırlatacaktır.

Durumu sadece market alışverişi olarak düşünmeyin, Asistan’a “Eve geldiğimde, çöpü dökmeyi hatırlat” veya “İşe başladığımda bana çıktı almamı hatırlat” da diyebilirsiniz. Oldukça işlevsel olan uygulama şu an için baya iyi görünüyor ancak üzerine başka özellikler de eklenirse yoğun iş temposuna sahip kişilerin vazgeçilmezleri arasına girebilir.

Rutin

Birden fazla görevi gerçekleştirmek için planlanmış veya özelleştirilmiş komutlar sonbaharda Alexa kullanıcılarına sunulmuştu, bu hafta kullanıma sunulan Routines özelliği sayesinde, Google Asistan kullanıcıları da aynı şeyi yapma becerisine sahip oldular.

Her rutin, Google Home uygulamasındaki beğeninize göre yapılandırılabilir. Rutinler çoklu akıllı ev cihazlarını kontrol etme, takvim bilgilerinizi paylaşma veya akışlı müzik çalma gibi farklı şeyleri yapmak için ayarlanabilir.

Daha birçok özelliği bulunan rutin, sabahları hava durumunu, iş takviminizi, iş giderlerinizi ve haberleri duymanızı sağlayabilir, telefonunuzu sessize alabilir, odanızın ışıklarını açabilir, panjurları kaldırabilir ve kahvenizin hazırlanması için makineyi çalıştırabilir. Şöyle bir baktığımızda hayatımızı kolaylaştıracak olan uygulama, okurken bile özendiriyor.

Bunların yanında işten eve geldiğinizde de kullanabileceğiniz rutinler mevcut. Örneğin Google Asistan’a eve gelmeye hazır olduğunuzu söylerseniz, Google Asistan oturma odanızın sıcaklığını ayarlayabilir.

Bu özelliği çalıştırmak için yapmanız gereken tek şey, “Hey Google” demeniz. “Hey Google sıcaklığı 5 derece artır, panjuru kapat, akşam yemeğim için bana fikir ver” diyebileceğiniz süper bir yenilik sizlerle.

Kartvizit tarar

Google’ın Lens bilgisayar vizyonu yapay zekası geçen sonbahar tanıtıldı ve hızla yayılıyor. Bu bağlamda Lens, Android ve iOS’ta Google’ın Fotoğraflar uygulamasında ve Android telefonlarda yerel Google Asistan’ın bir parçası olarak kullanıma sunulmaya başladı. Bu, home düğmesine basılı tutmanızla ve Lens simgesinin üzerine basmanızla, bir işletmeyi tanımlamanız, barkot taramanız ve hatta ünlü kişileri tanıtmanız gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmeniz anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta Google, Lens için kartvizit taraması ekledi. Uygulama karttan adı, şirketi, unvanı, telefon numarasını, e-posta adresini ve diğer bilgileri çıkararak size kişiyi kaydetme seçeneği sunar. Şu an için Google Asistan’daki Lens ile kartvizit taramaları yapmak gerçekten çok kolay. Lens tarafından taranan kartvizitlerin bir fotoğrafı, Google Asistan’ın Aktivite alanına kaydedilir. Ancak, şu an için ne yazık ki Google Asistan bunu görebilmeniz için size bir ekran sunmuyor. Fakat yeniliklerine hız kesmeden devam eden Google Asistan’ın kısa süre içerisinde buna bir çözüm bulacağına inanıyoruz.

Bitki ve hayvan teşhisi

Bu, çevreniz hakkında bilgi vermenin en eğlence yoludur. Uygulama kuş sesi tanımlama eylemi ile birleştirildiğinde, dünya hakkında çok şey anlatabilir. Lens ile oynamak bazen garip sonuçlar da doğurabilir. Nesne tanımlama becerileri büyüdükçe, Lens’in zehirli mantar ya da zehirli yılanı teşhis etmesi oldukça ilgi çekici ve etkili olacak.

Google Asistan, son zamanlarda yaptığı yenilikler ile hayatı bizler için kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Asistan daha başka hangi özellikler ile bizleri şaşırtabilir?