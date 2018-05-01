Haftanın En İyi Ücretsiz 8 Android Uygulaması

Her vakit olduğu gibi, bu hafta da sizler için bu haftanın en ilgi çekici 8 Android uygulamasını listeledik.

Önceki içeriklerimiz gibi bu hafta da sizler için Google Play Store deryasından çekip çıkarttığımız, haftanın en iyi uygulamaları derledik. Uygulamaların hepsi bedava, hazırsanız başlayalım:

1) Opera Touch

Masaüstü tarayıcıları söz konusu olduğunda Opera hep garip özellikleriyle önümüze geliyor. İnsanların çoğu masaüstü tarayıcısı olarak Chrome ve Mozilla kullanıyor olsa da söz konusu Android olunca içlerinde en iyi uygulama, Opera'nın tarayıcısı olabilir. Opera, yıllardır kullanıcıları için çok çeşitli özelliklerle geliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Opera'nın tarayıcısı tek elle kullanabilme özelliğiyle geldi. Eğer Chrome, Mozilla yahut Edge üçlüsünden memnun değilseniz Opera Touch tercih edebileceğiniz en iyi seçenek.

2) Google Tasks

Google markalı görev uygulaması uzun zamandır Play Store'da. Geçmişte yalnızca Gmail üzerinden ulaşabildiğiniz uygulama, şimdi çok daha kolay erişilebilir durumda. Tüm verilerinizi tek bir sistem altında tutmak isteyenlerdenseniz, Google Tasks tam size göre. Tüm cihazlarınızda senkronize edilen iş ve görevlerinizi istediğiniz zaman, herhangi bir yerden yönetin ve düzenleyin.

3) Keepsafe VPN

Keepsafe VPN, Wi-Fi etkin noktalarında gizliliğinizi korumak için en iyi VPN, ayrıca herhangi bir kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden siteleri ziyaret etmenizi kolaylaştırıyor. Uygulama, çevrimiçi aktivitelerinizin tamamının gizli kalmasını sağlıyor. Keepsafe herhangi bir kayıt tutmaz ve ISS'ler, IT yöneticileri ve diğerleri sizi asla izleyemez.

4) HockeyApp

Microsoft tarafından geliştirilen HockeyApp, Android geliştiricilerine önizleme sürümleri üzerinde tam kontrol sağlayan bir hepsi bir arada mobil çökme analizi ve beta dağıtım hizmetidir. Test ediciler, yaklaşan Android uygulamalarının beta sürümlerine kolayca erişebilir. HockeyApp hesabınızla oturum açtığınızda diğer platformlardaki sürümler de dahil olmak üzere uygulama geliştiricilerinin paylaştığı yazılımlarının bir önizlemesini görebilirsiniz.

5) NearMinder

NearMinder, işlevselliği için konumunuzu kullanan zekice bir hatırlatma uygulaması. Bu uygulamayla belirli bir yere vardığınızda sizi uyaran hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca diğer kullanıcıların yerlerini kontrol edebilir ve görüntüleyebilirsiniz. NearMinder, kişileriniz ve konumlara yakınlığınıza bağlı olarak yapılacaklar listenizdeki hatırlatıcılar ayarlamanıza izin veren dünyadaki ilk hatırlatma uygulamasıdır.

6) KDJ-ONE

CyberStep'in gelişticisi olduğu KDJ-ONE, cep telefonları için taşınabilir bir müzik yapma programı. Uygulama, 31 Mayıs'a kadar açık beta sürüm olarak kullanılabilir. Eğer denemek isterseniz elinizi çabuk tutmalısınız. KDJ-ONE ile telefonunuzda kısa bir süre içerisinde müzik oluşturabilirsiniz.

7) OneClock

OneClock, Android için yeni bir reklam destekli saat ve alarm uygulaması. Uygulama, ayrıca bir zamanlayıcı ve kronometre içeriyor. Kısacası diğer saat uygulamalarından çok da farklı değil. Bu uygulamanın farklılığı, kullanıcılarına dakikalar içinde birden fazla alarmı ayarlamanın kolay bir yolunu sunan çoklu alarm işlevselliği. OneClock ile sadece tek bir tıklama ile birden fazla alarm ayarlayabilirsiniz.

8) April

Google Play Store'da, hatta gerçek hayatta da çok sayıda numaralı boyama kitabı var. Ancak bu uygulamaların çok çok azı arayüz konusunda gerçekten iyi. Uygulama henüz seçebileceğiniz büyük bir resim kitaplığı içermiyor olmayabilir ama gezinmesi kolay ve hoş bir tasarıma sahip. Uygulama henüz beta sürümünde olduğu için bitmedi, ancak daha fazla özellik ve resim kısa bir süre içerisinde gelebilir.

Uygulamalarımız bu kadardı. Umuyoruz listemizi beğenmişsinizdir. Eğer sizin de beğendiğiniz ve paylaşmak istediğiniz uygulama varsa bizimle yorumlar vasıtasıyla paylaşabilirsiniz.