Minik Manyetik Topları Yutan Küçük Çocuk, Az Kalsın Ölüyordu

Yorkshire’da yaşayan 12 yaşındaki Freddie Webster’in yuttuğu minik toplar, karnında bir delik açılmasına neden oldu. Hayati tehlike geçiren Webster, acil olarak ameliyata alındı. Minik toplar 4.5 saat süren ameliyat sonucunda, küçük çocuğun bağırsağının 10 cm uzağından çıkarıldı.

Freddie, boyutu 3 mm olan topları iki tanesini ağzının içerisine, bir tanesini ise yanağının dışına koyarak oynuyordu. Yanlışlıkla ağzının içerisindeki topları yutan küçük çocuk, mıknatısın manyetik kabiliyetini test etmek için diğer bir mıknatısla dışarıdan etki yaratmaya çalışıyordu. Topların minik olmasına rağmen, çok güçlü manyetik alana sahip olduğunu gördüğünde ertesi gün ikinci bir çifti daha yuttu. Ancak Freddie, bunları yaparak bağırsağına büyük zarar veriyordu.

Annesi Sarah, “Freddie Salı günü okulda ilk 2 mıknatısı yuttuğunda bana söylemedi, ertesi gün tekrar yutmuş. Bana Çarşamba günü söylediğinde, bir sorun olmadığını söyledim. Çarşamba aksamı mide ağrısı ile ağlamaya başladı. Cuma sabah ise doktor ile görüştüm ve ona oğlumun mıknatıs yuttuğunu söyledim. Kaç tenesini yuttuğunu sorduklarında, Freddie’in 4 tane dediğini doktorlara ilettim” şeklinde konuştu.

Freddie röntgen çekildiğinde 4 mıknatıs yutmuş olduğu ortaya çıktı. Doktor Marcin Kazmierski, Freddie’in ilk olmadığını Kasım ayından bu yana bu sorunla gelen 4. çocuk olduğunu bildirdi.

Doktorlar, ameliyatla Freddie’nin midesinden minik topları almaya karar verdiler ve operasyon tam 4.5 saat sürdü. Ameliyat sonrasında konuşan doktor, Freddie’nin bünyesinin zayıf olduğunu ve ilk 24 saatin kritik olacağını söyledi.

Sarah, aynı durumu başkalarının yaşamaması için olayı okula bildirdi. Velilerle konuşan Sarah, “Ben oldukça akıllı bir anne olduğumu sanıyordum, Freddie küçük topları yuttuğu zaman geçeceğini ve sorun olmadığını söyledim. Bu tür çocukların eline geçerek, tehlike oluşturabilecek maddelerin yasaklanması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Hastanede 8 gün kaldıktan sonra taburcu olan Freddie’nin, hayatının sonuna kadar bağırsağında kalan hasarın izlenmesi gerekecek.

Freddie, “Ben bu minik topların ülkede yasaklanması gerektiğini düşünüyorum, çünkü benim gibi birçok arkadaşım da bu mıknatıslara sahip. Onlar da bu topları burun ve göz kapaklarına koydular” dedi. Freddie’nin durumundan haberdar olan diğer ebeveynler, bununla ilgili tedbir alacaklarını söylediler.