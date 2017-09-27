Deniz Biyoloğu, Büyük Set Resifi'nde 'Mavi Delik' Keşfetti!

Bir deniz biyoloğu, Google Haritalar yardımıyla Avustralya'da mavi delik keşfetti.

Avusturalya’da Great Barrier Reef(Büyük Set Resifi) alanı yer alıyor. Birbirinden ayrı 2.900 resif ve 900 adanın bulunduğu alan deniz biyologlarının en uğrak noktalarından birisi. Bir biyolog, bu güzel alanda çeşitliği artıracak bir mavi delik keşfetti.

Google Haritalar yardımıyla deniz biyoloğu Johnny Gaskell tarafından bulunan mavi delik, normal resif gezilerine renk katacak. Dünyamızın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha gözler önüne seren mavi delik yüzlerce deniz biyoloğunun en çok merak ettiği yer konumuna geldi.

Gaskell, kendisinin ve ekibinin bölgeyi kamuya açık alanlarda açıklamayacağını, gizli tutmayı tercih ettiğini belirtti. Bu güzel mavi deliğe ilk dalanlardan birisi olduğuna inandığını söyleyen Gaskell, “15-20 metre derinlikte şimdiye kadar gördüğüm en büyük ve en narin koloniler arasında yer alan büyük Birdsnest Corals(Seriatopora) ve upuzun Staghorn Corals(Acropora) vardı” dedi.

Bölgede başka mavi deliklerin de olduğunu belirten Gaskell, oralara girmek için uğraşıyor. Resifler, denizcilik terminolojisinde kaya, kum ve deniz canlılarının birikimiyle birlikte en düşük su seviyesinin oluştuğu sığ alanlardaki su altı yüzey yapılarıdır. Renkli görüntüleri ile deniz ve okyanusların en güzel manzaralarından birisi olarak gösterilirler.