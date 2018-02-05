Deniz yaşamının ve teknolojilerinin konu olacağı Fishackathon'a 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İnciraltı DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ev sahipliği yapacak.

Yazılımcılar, tasarımcılar, grafikerler, mühendisler ve keyifli bir iş geliştirme yarışmasına dahil olmak isteyenler için harika bir haberimiz var; Deniz yaşamının ve teknolojilerinin konu olacağı ve para ödülleri, kuluçka merkezine katılma hakkı ve Bilge Adam’dan eğitim desteklerinin olduğu özel bir Hackathon olan Fishackathon İzmir; 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde, 65'ten fazla şehirde aynı anda, Amerika Birleşik Devletleri ile ortak yürütülerek, Hackernest partnerliğinde gerçekleşecektir.

Fishackathon İzmir’e şehrin içinde ama karmaşadan uzak, harika bir doğanın içinde olan, deniz kıyısında bulunan İnciraltı DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ev sahipliği yapacak. Fishackathon İzmir katılımcılarını her öğün lezzetli yemekler ve sınırsız kahve ile birlikte Üçkuyular’dan kalkacak bir de servis bekliyor olacak.

Webtekno olarak bizim de medya sponsorluğunu üstlendiğimiz Fishackathon İzmir hakkındaki tüm gelişmeleri takip etmek ve daha detaylı bilgi almak için Fishackathon İzmir Facebook Sayfası’nı ya da Fishackathon İzmir Etkinlik Sayfası’nı ziyaret edebilirsiniz.