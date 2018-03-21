Deniz Yaşamını İncelemek İçin Robot Balık Geliştirildi

MIT'nin bilgisayar bilimi ve yapay laboratuarı denizlerdeki yaşamı daha yakından incelemek için, ilk bakışta balığa benzeyen ve öyle hareket eden robot SoFi’yi geliştirdi.

Denizlerin içerisi hala keşfedilmemiş yaşam formları ve bilinmeyen bilimsel gerçeklerle dolup taşıyor. Bunların bir kısmını keşfetmeyi amaçlayan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) türünün en çok yönlü robotu olduğunu iddia ettikleri SoFi’yi geliştirdi.

Bilim insanları SoFi sayesinde deniz canlılarını korkutmadan ve rahatsız etmeden incelemeyi amaçlıyorlar. Sofi bilimsel kullanım için tasarlanan ilk robot değil, ancak sunduğu özelliklerle diğerlerinden biraz ayrılıyor. 3D baskılı plastikten üretilen SoFi, içerisindeki havayı kontrol ederek derinliğini ayarlıyor. Çok karışık bir sisteme sahip olmadığı için üretiminin diğer bilimsel araştırma robotlarının aksine oldukça hızlı ve ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

Ses ve kumandayla kontrol edilebilen SoFi, başıboş bırakıldığında kendi kontrol sistemine göre araştırma yapmaya devam ediyor. Ulaştığı tüm verileri kamerayla kaydeden robotun en önemli özelliğiyse su içerisinde hareket etme şekli. Bunun için kuyruğunu kullanan Sofi, aynı bir balık gibi görünmesinin yanı sıra diğer canlıları rahatsız edecek sesler de çıkarmıyor.

Science Robotics dergisinde yayınlanan SoFi'yi anlatan bir makalede, ilgi çekici robottan “su altında fark edilmeyen robot balık” olarak bahsedildi. Videoda da göreceğiniz üzere yüzme esnasında SoFi diğer balıkları hiçbir şekilde rahatsız etmiyor ve neredeyse fark edilmez. Bilim insanlarının bir sonraki amacı SoFi’yi geliştirerek tüm deniz tabanındaki yaşamı gözlemlemek ve sağlık açısından kontrol edecek hale getirmek.