Tek Bir Kablo Bir Ülkeyi 2 Gün Boyunca İnternetsiz Bıraktı!

Doğu Afrika'dan Avrupa'ya uzanan internet kablosunun kopması, 6 ülkede internete geçici olarak erişilememesine neden olurken bir ülkenin 2 gün internetsiz kalmasına neden oldu. Bu olay, internet için kablolara hala ne kadar bağımlı olduğumuzu bir kez daha gösterdi.

Günümüzde kullandığımız hemen hemen tüm elektronik cihazlarda internete kablosuz olarak bağlanıyor olsak da global internet ağı hala inanılmaz uzunlukta internet kabloları ile sağlanmakta. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan talihsiz bir olay ise kablosuz teknolojimizin çok geliştiğini düşündüğümüz şu günlerde dahi kablolara ne kadar bağımlı olduğumuzu bir kez daha hatırlattı.

Dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle’ın sahibi olduğu internet performans şirketi Dyn’in yayınladığı rapora göre 30 Mart tarihinde Afrika Kıyısı’ndan Avrupa’ya uzanan internet kablosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Bu kopma Sierra Leone, Moritanya, Liberya, Gine-Bissau, Gine ve Gambiya olmak üzere 6 Afrika ülkesini ciddi şekilde etkilerken ülkeye tek bir kablo üzerinden internet erişimi gerçekleşen Moritanya’da internete iki gün boyunca erişilemedi.

Bu talihsiz olay bir anlamda Mars’a koloniler kurmayı planladığımız ve yapay zekanın dünyayı ele geçirmesinden endişelendiğimiz ‘teknoloji çağında’ kablolara hala ne kadar bağımlı olduğumuzu da göstermiş oldu. Teknolojimiz gerçekten gelişiyor mu, yoksa yeni teknolojiler üretirken eskilerini geliştirmeyi unutuyor muyuz? Konunun felsefi yanını bir kenara bırakıp öncelikle şu soruyu cevaplandıralım; kablolar neden kopuyor?

Binlerce kilometre uzunluğa sahip olan internet kabloları denizin altında pek çok ‘felakete’ karşı korunaklı olsalar da tamamen güvende değiller. İnternet kablolarının sıklıkla kopmasının altında yatan en önemli neden ise gemilerin çapa atarken onları parçalaması. 2008 yılında gemiler yüzünden kopan bir kablo Orta Doğu ve Hindistan’da kaosa neden olmuştu. 2012 yılında yaşanan kopmadan ise Doğu Afrika’nın büyük bir kısmı etkilendi. 2016 yılında Manş Denizi’ne demir atan bir gemi ise 3 kabloyu birden koparmayı başararak ciddi bir kriz oluşturmuştu.

Bazı ülkeler internet bağlantısına tek bir kablo üzerinden erişiyorlar. Bazı ülkeler ise birden fazla internet kablosu ile bağlantı sağladıkları için olası bir kopma durumunda büyük bir kriz yaşamıyorlar. Türkiye de internet bağlantısını birden fazla internet kablosu ile sağlayan ülkelerden biri. Hem Türkiye’nin bağlı olduğu internet hatlarını, hem de Dünya’da bulunan tüm internet kablolarını SubarineMableMap.com adresi üzerinden inceleyebilirsiniz. Sizce global çapta bir kablosuz internet ağının kurulması ne kadar zaman alacak?