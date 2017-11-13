300 Dişli 'Yaşayan Fosil' Köpekbalığı Sahile Vurdu!

Portekiz sahillerine vuran bu yılan balığı ve köpek balığı karışımı canlı, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Dişleri ve çene yapısı itibariyle, milyonlarca yıldır evrimleşmeyen fosil bir tür canlı olduğu düşünülüyor.

Yer Portekiz’in Algarve kıyıları. Avrupa balıkçılığının kalelerinden birisi olan bu bölgede, balıkçıların ağlarına garip deniz canlılarının takılması alışılagelmiş bir durum. Ancak yakın zamanda bu canlılardan birisi, dünyanın her yerindeki uzmanlar tarafından incelenmek istendi.

Henüz hakkında çok az bilgi sahibi olunan garip köpek balığı cinsi, aslında yasa dışı avcılık yapan balıkçıları engellemek adına bir araya gelmiş bilim insanları tarafından keşfedildi:

Literatürdü “Chlamydoselachus anguineus” olarak geçen garip balık, deniz yüzeyinden yaklaşık 500 ila 1000 metrelik derinliklerde yaşıyor. Bu nedenle yapılması oldukça güç bir keşif olduğunu söylemek mümkün. Habere konu olan türün temsilcisi bu balık ise 700 metre derinlikten çıkartılmış.

Portekizli araştırmacılar ve BBC News’a göre bu tür, 80 milyon yıldır hiçbir evrimsel değişikliğe uğramadı. Başka bir deyişle ataları, dinozorların hakim olduğu bir dünyayı gördü. Bilim insanları onu “yaşayan fosil” olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda ve erkek olan balık, uzun ince yapısıyla su yılanlarını andırıyor olabilir, ancak değil. Henüz bu köpek balığının biyolojisi ve ekolojisi hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Algarve Üniversitesi'nden Profesör Margarida Castro’ya göre köpek balığının ağzında 300’e yakın diş bulunuyor. Söz konusu türün, Anlantik Okyanusu ve Pasifik’te görüldüğü bildirildi.

Türe ait daha önce çekilmiş başka bir videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: