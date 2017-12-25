Denizli’de 3 kişinin(1’i bebek) yaşadığı bir evde elektronik sigara yüzünden patlama yaşandı. Patlama dolayısıyla evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya hızlıca müdahale etti.

Elektronik sigaralar ilk çıktıklarında herkesin beğenisini kazanmış ve sigaralara alternatif olarak önerilmeye başlamıştı. Son derece güzel bir icat gibi gözüken elektronik sigaralar, normal sigaralar gibi çekildiğinde duman çıkartabilmesi ile ünlü. Sigara tiryakisi olan insanların bu alışkanlıklarından vazgeçmesi için geliştirilen elektronik sigaraların her geçen gün yeni bir tehlikesi ortaya çıkıyor.

Sağlık açısından içerisinde kanserojen bir madde olduğu düşünülen elektronik sigaralar, kullanım sırasında patlama, cebinizdeyken patlama gibi olaylarla gündeme geldi. Son olarak Denizli’de yaşanan olay, bir aileyi derin üzüntü içerisine bıraktı. Denizli’de bir apartmanın 3’üncü katındaki evde gece şarj olması için bırakılan elektronik sigaranın patlaması sonucunda yangın çıktı. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında yaşanan olayda S.S’e ait bir elektronik sigara, şarj olduğu sırada patladı.

Patlama o kadar şiddetliydi ki, oturma odasındaki camla bir anda kırıldı ve ev alev almaya başladı. Komşular hızlıca durumu itfaiye iletmiş olsalar da ev için durum çok geçti. Neyse ki olayda can kaybı olmadı, S.S, eşi M.S ve 2 yaşındaki oğullar H.S balkondan tahliye edildi.

Bu haberde tek temennimiz kimsenin canına bir şey olmaması oldu. Fakat daha ucuz diye satın alınan elektronik sigaraların her an böyle bir etkisinin olabileceğini de unutmamak lazım. Pahalı diye satın aldıklarımızın bile nasıl sonuçlar vereceğini bilmiyoruz. Elektronik sigara sahipleri, bu cihazları geceleri yatarlarken şarja koymasınlar. Gün içerisinde gözetim altında şarj olması daha uygun gibi duruyor.

Elbette umudumuz hem sigara hem de elektronik sigaraların kullanılmaması yönünde, ancak bunun 'hop' diye olmadığını kabul etmemiz gerekiyor.