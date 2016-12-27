Fotoğrafçıların Eski Fotoğraflarıyla Para Kazandıkları Site: Depositphotos

Çekmiş olduğunuz binlerce fotoğrafı satabileceğiniz Depositphotos, size kendi emeklerinizle para kazanmanızı sağlayacak.

Fotoğrafçı olmak, bu unvana sahip olmak demek belki uzun yıllar süren çalışmaların ve pratiğin bir sonucu. Evin duvarları daha önceden çekilmiş ve özenle seçilmiş fotoğraflarla dolu, hatta bir çoğu bir kenarda duruyor çünkü yer yok. Depolama cihazlarınızın başına defalarca kötü şeyler geldi ve içindekiler hazin bir sondan kaçamadılar. Buna rağmen birkaç yüz gigabayt, hatta birkaç terabaytlık arşiv hala bir köşede duruyor. Bu, bir altın madeninin üstünde oturuyorsunuz demek olabilir.

Yeni işlere vakit harcamadan önce eski fotoğraflarınızı değerlendirebilirsiniz. Bunun için depositphotos.com adresine giderek bir Depositphotos tedarikçi hesabı açmak gerekiyor. Bir hesap açabilmek için gerekli ön koşulları sağladığınıza emin olun ve hesap açma işlemlerine başlayın. Kısa bir testi geçtikten sonra hesabınız açılmış olacak. Üstelik hiçbir ücret ödemeyecek ve başka bir yükümlülük altına girmemiş olacaksınız.

Bir tedarikçi hesabı açtıktan sonra, müşterilerin ilgisini çekebilecek, işlerine yarayabilecek, satılabileceğini düşündüğünüz fotoğraflarınızı seçin ve bir bir yüklemeye başlayın. Satılabilecek fotoğrafları seçmek ilk başlayanlar için pek kolay olmayabilir. Bunun için DepositPhotos adresine gidip, kendi sınıfınızda çok satan fotoğraflara bir göz atabilirsiniz.

Ne kadar dosya, o kadar kazanç

Depositphotos, farklı klasmandaki tedarikçiler için farklı planlar sunuyor. Bunun için tedarikçilerini beş ayrı sınıfta kategorilendiriyor. Tedarikçi seviyesi Depositphotos sunucuları üzerinde satılan dosyaların sayısına göre belirleniyor. Daha fazla fotoğraf katkısında bulunan ve fotoğrafları satılan tedarikçi daha fazla pay almaya hak kazanıyor. Yani fotoğraflarınız arasından satılanlar ne kadar fazlaysa o kadar çok daha fazla ödeme almış oluyorsunuz.

Tanıtım serbest

En güzel fırsatlardan biri de fotoğraflarınızı yükleyip müşteri gelmesini beklemek zorunda olmamak. Sosyal medya, online ve offline medya kullanarak kendi tanıtımınızı yapabilir, potansiyel veya eski müşterilerinizle iletişime geçerek satış gerçekleştirebilirsiniz. Depositphotos’un gelişmiş altyapısı sayesinde, ödeme, dosya gönderme, yüksek boyutlarda dosya gönderme konusunda zorluk yaşamayacaksınız. Bunların hepsi sizin kolaylığınız için önceden ayarlandı.

İster web, ister app

Bir diğer avantaj ise Depositphotos’un clashot isimli uygulaması. Bu uygulama sayesinde telefonunuz ile doğrudan dosya yükleyebilir ve satış gerçekleştirebilirsiniz. Fotoğrafların satıldığı, tartışıldığı bu uygulamanın ne kadar kullanışlı olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız. Üstelik, uygulama aracılığıyla tedarikçi hesabı açıp dosya yüklediğinizde, fotoğraflarınızın kabul edilme olasılıkları daha yüksek.

Birikmiş binlerce fotoğraf bulunan arşivinizi sizin için çalışan bir madene çevirmek çok kolay. Hemen arşivinize bir göz atın. Amatör fotoğrafçılıktan bir adım bile önde hissediyorsanız, müşterilerin beğenisine sunabileceğiniz yüzlerce fotoğrafınız olduğuna eminim. Bir yarı-profesyonel olduğunuzu düşünüyorsanız gerçek bir altın madeninin üzerinde oturuyor, veya kim bilir, bilgisayar masanızın yanında bir altın yumurta yumurtlayan tavuk besliyor olabilirsiniz.

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