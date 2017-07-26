Fransız, Alman veTürk araştırmacılar, fay hatlarının hareketini gözlemleyen yeni bir sistem geliştirdiler. Söz konusu bu yöntem, İstanbul hakkında da önemli bilgiler veriyor.

İçerisinde İstanbul’un da yer aldığı Kuzey Anadolu Fay Hattı büyük depremler üretebilen bir fay hattıdır. İstanbul-Silivri arasındaki bölgede yer alan fay hattı ise 250 yıldır kırılmıyor. İşte bu bölgenin büyük bir deprem yaşayıp yaşamayacağı konusunda bazı tahminler yürütmek mümkün.

Fay hattının zaman içinde düzenli olarak hareket etmesi, fay hattının belirli aralıklarla kırılıp küçük depremler üretebilir. Fakat su altındaki fay hatlarını uzun süre gözlemleyebilmek pek de kolay değil. Geophysical Research dergisinde yer alan araştırmaya göre bilim insanları, su altındaki fay hatlarının izlenmesi için bir yöntem geliştirdiler.

Araştırmacılar, su altındaki fay hattı boyunca fayın her iki tarafına ses dalgalarını algılayıp yayabilen cihazlar yerleştirdiler. Bu cihazlar, belirli zaman aralıklarında birbirlerine veri transferinde bulunuyorlar ve cihazlar arasındaki ses dalgalarının gidiş-dönüş zamanları arasındaki zaman farkını ölçüyorlar.

Bu yöntemle 2014’ün Ekim ayından itibaren her 6 ay boyunca Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın İstanbul-Silivri bölümünde ölçümler yapıldı. Bu ölçümler sonucunda ise fay hattının bu bölümünün 1 yılda 6 milimetreden fazla hareket etmediğini gösteriyor. Bu sonuç, araştırmacılara göre pek de olumlu bir gelişme değil. Zira fayın uzun süre kımıldamadan durmasının, fay hattının bu bölümünde biriken enerji nedeniyle büyük bir depremi meydana getireceği düşünülüyor.