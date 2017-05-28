Depresyonla Mücadelesini Resmeden Sanatçıdan Eserler!

Depresyon modern kültürlerde gittikçe yaygınlaşan psikolojik bir rahatsızlık olarak göze çarpıyor. Polonyalı bir sanatçı ise rahatsızlığını eserlerine yansıtarak iyileşmeyi başaranlardan.

Dünya üzerindeki en yaygın hastalıkların başında depresyon ve anksiyete bozuklukları geliyor. Bireyi gittikçe zayıf duruma sürükleyecek kadar tehlikeli bozukluk, günümüzde milyonlarca insanı pençesine aldı ve onların neyi nasıl hissettiklerini açıklamak gerçekten çok zor. Bu durum sadece ABD’de 18 yaş üzeri 40 milyondan fazla insanı etkiliyor.

Depresyon ile mücadele eden kişilerin gerçekten nasıl hissettiğini açıklamak için sayısız çalışma yapılmış durumda. Her ne kadar depresyonu açıklamak zor bir şey olsa da, birçok kişi onu boş bir kuru üzüntü ve motivasyon eksikliği olarak dillendiriyor.

Polonyalı bir sanatçı depresyonla olan savaşını tablolarıyla anlatmayı tercih etmiş. Kendisini nasıl hissettirdiğini resmederken nefes kesici eserler ortaya koymuş. Dawid Planeta, çizimlerinde yalnız bir karakteri terk edilmiş bir ormanda korkularıyla yüzleştiriyor:

1) Eserler kimileri için oldukça rahatlatıcı:

2) Yalnızlığı güçlü şekilde vurguluyor:

3) Zihinsel bozukluğu en doğru şekilde tarif ettiği ortada:

4) Bilimsel olarak bazı araştımacılar doğruluğu konusunda destek veriyorlar:

5) Aynı zamanda bu rahatsızlık karşısında güçlü kalınması gerektiğini vurguluyor:

6) Kişinin iç dünyasındaki korkuları çeşitli ortamlarla yansıtılmış:

7) Bazen parlak gözlü anormal canlıları kullanmayı tercih etmiş:

8) Dev canlıların bulunduğu eserlerin karanlık olması bir diğer detay:

9) Her korku ya da endişenin temsili olan bir canlı bulunuyor:

10) Genelde bu canlıların mitolojik figürler olaması epey dikkat çekici:

11) Hayal gücünün sınırlarını gerçekten zorluyor:

12) Gerçekten:

13) Depresyonla başa çıkmak aslında mümkün:

14) Depresyonlu bireylerin iç dünyasını anlamak ve onlara destek çıkmak da mümkün: