Instagram gibi sosyal mecraların giderek yayılmasıyla sanatçıların eserlerini insanlara sunması çok daha kolay hale geldi. Bundan yararlanan sanatçılardan biri de Dawid Planeta.

Sosyal medya hesaplarımız kimi zaman boş boş işlerle uğraştığımız bir yer olsa da kimi zaman bir sanatçıyı ya da kendi çapında deneyler yapan bir bilim insanını keşfetmemizi de sağlıyor. Örneğin günümüzde YouTube olmasa Barış Özcan'ı, Instagram olmasa Concha Garcia Zaera gibi resim dehalarını tanıyamayabilirdik.

Polonyalı sanatçı Dawid Planeta da sosyal medyayı sanatını diğer insanlarla paylaşmak için kullananlardan. Eserlerinde kontrastı yüksek dozajlarda bırakarak bizlere çok daha gizemli ve korkutucu aktarımlar yapmış. Normal hayvanları devleştiren Planeta, yaşadığı depresyonu anlatmak istemiş, ancak yine de resimden ne anlayacağınız sizlere kalmış, nihayetinde sanat, herkesin kendi yorumladığı gibidir.

Özellikle Limbo adlı oyununu oynadıysanız bu illüstrasyonlar çok hoşunuza gidecektir. David Planeta'nın tüm eserlerine Instagram'dan yahut buradan ulaşabilirsiniz. Kasvetli sanat eserlerinden hoşlanıyorsanız dilerseniz, aşağıdaki çalışmalara da göz atabilirsiniz. Buyrun başlayalım:

"Yaşayabileceğimiz en güzel deneyimi henüz bilmiyoruz! Gizem, gerçek sanatın ve gerçek bilimin beşiğindeki esas duygudur. Bunun farkına varamayan kişi, merak edemez, şaşıramaz, ölüden bir farkı yoktur! Gözlerinin önüne bir perde inmiştir!"

-Albert Einstein

"Bu illüstrasyon keder hakkındaki tasarım zevkimi ve bunun karşısında ne kadar küçük bir insan gibi hissettiğimi gösteren bir çalışma."

"Bu bir meydan okuma, tam o sırada korkunun yüzüne bakmaya çalışıyorum ve söylüyorum: Sen benim efendim değilsin, ben senin efendinim. Kaybolana dek gözlerinin içine bakacağım. İşte o sırada özgür kalacağım."

-Rohvannym Shaw

"Asla ormanın derinliklerine gitme, çünkü orada hem karanlık hem de göz alıcı birçok tehlike var ve sizi tuzağa düşürebilirler!"