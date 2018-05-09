Android P Çift Çentikli Telefonların Habercisi Olabilir!

Google, Android P ile birlikte geliştiriciler ve üreticiler için mobil işletim sistemine çift çentik desteği sundu. Google'ın bu hamlesi, başta Pixel 3 olmak üzere gelecekte tanıtılacak akıllı telefonların hem altta hem de üstte bir çentiğe sahip olacağının habercisi olarak yorumlandı.

Akıllı telefon dünyası, çentikli ekranlar ile ilk kez Essential Phone sayesinde tanışmıştı. Daha sonrasında ise Apple, iPhone’ların 10. yılına özel olarak tasarladığı iPhone X’u çentikli ekran ile piyasaya sürünce çentikli akıllı telefonlar bir anda popülerlik kazandı ve başta Çinli şirketler olmak üzere pek çok üretici, bir anda çentikli akıllı telefonları piyasaya sürmeye başladı.

Çoğu akıllı telefon kullanıcısı, çentikli ekranlardan memnun değil. Tüketicilere göre ekranda bulunan çentikler, simetriyi bozarak kötü bir görüntü oluşturuyor. Üreticiler ise tüketicilerin bu eleştirilerini haklı bulsalar da çentikli tasarımların bildirim çubuğunu yukarı taşımaya izin verdiğini ve kullanıcılara ekranda daha fazla özgür alan sunduğunu söyleyerek çentikli tasarımı tercih etmeye devam ediyor.

Söz konusu ekran tasarımı olunca, haliyle cihazın arayüzü de çentikli tasarımdan nasibini alıyor. Google, mobil işletim sisteminin çentikli akıllı telefonlarla daha iyi uyum sağlaması için Android P’ye çentik desteği sundu; hem de bir değil iki tane. Android P ile birlikte geliştiriciler uygulamalarını hem altta hem de üstte çentik bulunan akıllı telefonlar ile uyumlu olacak şekilde düzenleyebilecekler.

Çift çentikli akıllı telefonların ilk örneğini Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE göstermişti. Şu an için çok popüler olmasa da gelecekte şirketlerin cihazlara bir ana ekran tuşu ya da parmak izi tarayıcı eklemek için çift çentikli tasarımlara geçmesi çok da imkansız değil. Hatta Google’ın Android’in yeni sürümüne çift çentik desteği sunmasının, Pixel 3’ün çift çentikli olacağı anlamına geldiğini söyleyenler bile var.

Tüketiciler henüz tek çentikli akıllı telefonlar ile barışamamışken çift çentikli akıllı telefonlara nasıl tepki verirler, şu an için bilemiyoruz. Fakat Google’ın en azından yazılım anlamında üreticilere ve geliştiricilere bu desteği sunduğu gerçek. Hepimiz biliyoruz ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yakın gelecekte raflarda çift çentikli akıllı telefonlar görürseniz çok da şaşırmayın.