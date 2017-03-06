Deri, Altın ve Elmas Kaplamalı 360 Derecelik Video Çekebilen Telefon: Darling

Çinli Protruly adlı firma tarafından üretilen ve 360 derecelik çekim yapabilen Darling, “Dünyanın ilk 360 derecelik video çekebilen telefonu” olarak piyasaya çıkıyor.

Son dönemde iyice artan sanal gerçeklik dünyası için gereken ilk özelliklerden biri olan 360 derecelik videolar için şu anda çeşitli kameralar bulunuyor. Bunu ilk defa telefon camiasına taşıyan Çinli Protruly adlı firma, MWC 2017'de sergilediği Darling adını verdiği telefonu ile direkt olarak cihazınızdan VR videolar çekebilmenize olanak tanıyor.

Teknik özellikler bakımından 5.5 inç FHD Super AMOLED ekran, MediaTek Helio X20 çipseti, 4GB RAM, 64GB depolama ve 3.560mAh bataryaya sahip olan Protruly Darling, Android 6.0 Marshmallow sürümü ile kutudan çıkacak.

Facebook ve YouTube üzerinden 360 derecelik canlı yayın yapabilen bu canavar, USB Type C, WiFi a/c, LTE desteği ve parmak izi okuyucusuna da sahip.

İki ayrı versiyonu olacak olan cihazın bir normal versiyonu bir de deri kapaklı, altın kaplama çerçeveli ve 4 adet de elmas taşa sahip versiyonu bulunacak. Bu iki cihazın da teknik özellikleri aynı iken 600 Dolar normal versiyonu, 1300 Dolar da özel versiyonu olacağı söyleniyor.

360 derecelik çekim yapabilen hem önde hem arkada 13MP kamerası olmasına rağmen çıkıntı oranını ince tutabilen Çinli firma, global pazara da çıkmak istediğini belirtmiş.