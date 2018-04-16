Derisinin Altına Bitcoin Cüzdanı Yerleştiren Paranoyak Adam!

Bitcoin, hala dünyanın en değerli ve büyük kripto parası. İniş ve çıkışlara sahne olsa da pek çok kişi bir devrim başlatan Bitcoin'e yatırım yapıyor. Ancak bu yatırımları kaybetmek, sıradan bir cüzdan kaybetmekten daha kolay. Yani beklenmedik önlemler almak gerekebiliyor. Tıpkı Martijin gibi.

Chainanalysis isimli bir finansal teknoloji araştırma şirketine göre küresel Bitcoin miktarının %17 ile %23’ü, kaybedilmiş Bitcoin’lerden oluşuyor. Dijital cüzdanları korumak, sıradan cüzdanlarımızı korumaktan daha zor ve siber hırsızlık, kripto para yatırımcılarını sürekli olarak rahatsız ediyor. En garanti yol ise harici olarak çalışabilen kripto para cüzdanı satın almak. Ancak gene de bu cüzdan kaybolduğu anda her şeyi kaybedebilirsiniz.

Hollandalı bir Bitcoin tutkunu olan Martijn Wismeijer, Bitcoinlerini kaybetme endişesinden sıkılarak sıra dışı bir çözüm getirerek servetini kotuma altına aldı. Martijn, bir ATM üreticisi olan General Bytes’ın pazarlama müdürlüğünü yürüttüğünden maddi değerlerin güvenliği konusunda çoğumuzdan daha kaygılı bir hayat yaşıyor.

Harici çipleri olan cüzdanlar Bitcoin taşımak için en güvenli yollardan biridir. Ancak Martijn bu çipleri derisinin altına yerleştirerek güvenlik konusunda ekstra bir seçenek sağlamış oldu. Bitcoin kullanması gerektiği zaman bir el hareketiyle cüzdanını okutabildiği için işi oldukça kolaya almış durumda.

Martijn, 2010 yılında başladığı Bitcoin yatırımlarının %80’ini korsanlar yüzünden kaybettiğini söylüyor. Kendisine göre eğer bir harici cüzdan alsaydı, kendisi şu an çok daha zengin bir insandı. Kendisine Bay Bitcoin ismini veren Martijn, NFC destekli çipleri vücuduna nakletmek için sadece 75 dolar harcadı.

Baş parmakları ve işaret parmakları arasındaki boşluğa 10’ar minimetrelik kesikler açılıp çipleri yerleştirdikten sonra 2 hafta iyileşme sürecini bekleyen Bay Bitcoin, “Onlara zarar vermem imkansız, çok iyi korunan bir yerdeler” açıklamasında bulunuyor.

Her iki işlemci de küçük bir pirinç tanesi boyutunda oldukları için biyolojik açıdan kişiye sorun yaşatmıyorlar. Hatta tüm vücut tarama sistemlerinde bile gözükmeyebiliyorlar. Özellikle sınır geçişlerinde yapılan taramalarda hiç sorun yaşamadığını söyleyen Martijn, bütün kripto paralar için aynı şeyin yapılabileceğini söylüyor.

Martijn, telefonuna yüklediği NFC destekli bir tamamlayıcı uygulama sayesinde Bitcoin cüzdanının şifresini girmekte hiç zorlanmıyor.

Deri altına çip yerleştirme konusu ise tıp dünyasında yeni bir şey değil. Veterinerler, hayvanların vücutlarına farklı amaçlarla elektronik çipler yerleştirebiliyorlar. Fakat Martijn’in yaptığı bu şeyin yaygınlaşması için resmi kurumlardan izin alınması ve insan sağlığına olan etkilerinin net bir şekilde açıklanması gerekiyor.