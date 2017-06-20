İlkokuldan liseye, hatta üniversiteye kadar fen bilimleri derslerinde DNA’ların nasıl çoğaldıklarına ilişkin teorilerle ders almıştık. Ancak nasıl çoğaldıkları hiçbir zaman net bir şekilde görüntülenememişti… Ta ki bu araştırmaya kadar!

Bilimsel ilerlemelerin ne boyuta ulaştığını kanıtlayan görüntüler, kendilerini nasıl kopyaladıkları tam bir gizem olan DNA moleküllerinin çoğaldığı ana dair en net verileri sunuyor.

Gerçek zamanlı olarak yakalanan görüntüler, hayatın bu temel yapı taşlarının beklenmedik miktarda “raslantısal” şekilde kendilerini çoğalttıklarını gözler önüne serdi. Genetik replikasyonun, mutasyonlar olmadan nasıl gerçekleştiğini daha rahat araştırmak artık mümkün olacak. Ayrıca bu zamana kadar DNA’ların çoğalma işlemlerine dair öğretilen neredeyse bütün teoriler de çöpe gitti.

Davis Üniversitesi'nden Stephen Kowalczykowski ve ekibi, "Bu gerçek bir paradigma kaymasıdır ve ders kitaplarında bulunan şeylerin çoğunu baştan yazmamızı sağlayacak bir görüntüdür” açıklamasında bulundu.

DNA zinciri; guanin, timin, sitozin ve adenin olmak üzere 4 farklı bazdan oluşuşur ve iki farklı zincir kolu bir araya gelerek yaşamı tabiri caizse kodlar. Çoğalma helikaz adı verilen bir enzimle başlar ve bu enzim zincirin iki yakasını gevşetir. Primaz adı verilen ikinci bir enzim, çözülmemiş bu ipliklerin her birine bir “primer” ekler ve DNA polimeraz adı verilen üçüncü bir enzim, bu kalıp üzerine bağlanır. Böylece yepyeni bir DNA molekülü, ilave bazlarla çift sarmal halini alır.

Tüm bu işlemleri hemen aşağıdaki video ile izleyebilirsiniz:

Böyle gerçek zamanlı olarak yakalanan görüntüler, genetik biliminin geleceğine yön verecek ve yaşamın temel yapıtaşı olan DNA’ları daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bilindiği üzere birçok kalıtsal hastalık, bozuk DNA kodlamaları nedeniyle nesilden nesle aktarılır. Ayrıca mutasyonlar da bozulan DNA sarmalları sebebiyle gerçekleşirler. Araştırmanın tamamına ulaşmak için şuraya tıklayabilirsiniz.