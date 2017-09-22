'Kafasını Kullanmayan' Öğrencileri Avlayacak Kamera Sistemi!

Bir termal görüntüleme tekniği geliştiren araştırmacılar, beyinin ne denli çalışıp çalışmadığını dışarıdan anlamamızı sağlayacak görüntüleme sistemi geliştirdiler.

Bir dersi dinlerken, bir film izlerken, bir kitap okurken ya da sizin için önemli bir işi gerçekleştirirken ne kadar yoğunlaşıyorsunuz? Öğrenmeye olan hevesinizi tetikleyen uyarılar, beyninizin yaptığınız şeye odaklanmasını sağlarlar.

Avustralya, Almanya ve Japonya'dan araştırmacıların bir araya geldiği uluslararası bir mühendis ekibinin hazırladığı proje, etkileyici sonuçlar vermeye başladı. Beynimizdeki bilişsel yükü anlamak için, insanların ne kadar zihinsel çaba harcadıklarını görmek gerekiyor. Bunun için termal kameraları kullanan ekip, bir yazılım desteği ile zihinsel aktiviteyi gözlemleyebiliyor. Yazılım sıcaklığın kişinin yüzünde nasıl dağıldığını analiz ederek bilişsel yükün tahminini yapıyor.

Bunu daha iyi anlamak için bir örnek verelim: Korktuğumuz bir şeyden kaçmak için bacaklarımızdaki kan yoğunluğu otomatik olarak artar ve koşmaya odaklanırız. Bu akış bacaklardaki sıcaklığı arttırır. Aynı şekilde utandığımız anları düşünün: Artan kan basıncı bu kez yüz bölgemizde yoğunlaşır ve pembeleşiriz. Benzer bir şekilde artan beyin aktivitesi de yüz bölgemize daha fazla kanın taşınması demektir. Aynı şekilde sıcaklık değeri değişeceğinden, yüzümüz gözlemlenebilir bir hal alıyor.

Termal kameralarla donatılmış bir sınıfta öğrencilerin çalıştığı anlar izlenebilir. Böylece hangi öğrencinin odaklanmakta sorun yaşadığı kolaylıkla anlaşılabilir.

Ekip, şu an algoritmayı geliştirmeye ve sistemin daha stabil çalışması için emek harcamaya devam ediyor. Sonuçları ve süreci detaylı olarak incelemek isteyenler şuradaki bağlantıya tıklayabilirler.