Çin'de Dersini Geçemeyen Öğrencilere Not Bankası’ndan Ödünç Not!

Çin’de uygulamaya geçirilen yeni sistemle birlikte öğrenciler, geçemedikleri dersleri için Not Bankası’ndan ödünç not alabilecekler.

Çin’de “umarım ülkemize de benzer bir sistem gelir” dedirten yeni bir sistem uygulamaya konuldu. Ülkenin güneyinde kalan Nancing kentindeki bir lise, tıpkı bankalardaki kredi sistemi gibi sınavlarından kötü not alan öğrencilere Not Bankası’ndan ödünç not vermeye başladı. Eğitim görevlileri, bu sistemle öğrencilerin derslerine daha sıkı çalışmaları için motivasyonlarını yükseltmeyi ve sınav stresini azaltmayı hedefliyor.

Hastalık, devamsızlık ya da bazı sebeplerden ötürü yeterli seviyede ders çalışamayan öğrenciler Not Bankası’ndan ödünç not alarak, daha sonra derslerden yüksek not aldıklarında bu notları geri ödüyorlar.

Sistem, gerçekten de bir banka gibi çalışıyor. Zira öğrencinin ödünç notu ödeyecek puanı yoksa bir arkadaşı yerine ödeme yapabiliyor. Hatta ödemede taksitlendirmeye bile gidilebiliyor. Öyle ki öğrenci, not borcunu zamanında ödeyemediğinde kredi notları düşürülüyor ve not borcuna ‘faiz’ uygulanıyor.

Bu zamana kadar uygulamadan 49 kişilik sınıftaki 13 öğrencilerden bir tanesi, "Hastaydım, bazı derslerimi kaçırdım, Not Bankası dersimi kurtarmamı sağladı" şeklinde açıklamada bulundu. Okul müdürü Huang Kan ise uygulamanın ülkedeki sınav kültürünü değiştirmeyi amaçladığını, yeni bir değerlendirme kriterini keşfetmeyi hedeflediğini belirtti.