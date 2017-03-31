Destiny 2 Bekleyen PC Oyuncularına Müjde!

Destiny 2'nin ilk fragmanı ile birlikte birçok bilgi ortaya çıktı. İlk oyunun aksine Destiny 2, PC için de yayınlanacak. Ayrıca, DLC ve Koleksiyoncu sürümü gibi özellikleri bulunuyor.

İlk Destiny oyunu konsollara özel olarak çıkmış ve kendisine hatırı sayılır şekilde hayran kitlesi toplamıştı. Şimdi de Destiny 2’nin geleceği resmi olarak doğrulanmış oldu. PC oyuncularına müjdeyi verelim, Destiny 2 PC oyuncuları için de geliyor. Destiny 2’de PC versiyonu, DLC ve Collector’s Edition gibi özellikler bulunacak. Geçtiğimiz günlerde Lass Call(Son Çağrı) ismi ile fragmanı yayınlanan oyunun bu senenin sonunda çıkmasını bekliyoruz.

Oyun hakkında birkaç gün önce bazı bilgiler sızdırılmış ve çıkış tarihleri gibi bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu bilgilerin doğrulu teyit edildi diyebiliriz. Oyunun resmi sayfasında yayınlanan bilgilere göre, oyunu şu an ön sipariş ile satın alırsanız, gerçekleştirilecek beta sürecine katılmaya hak kazanacaksınız. Sızdıran arkadaş, çok yüksek ihtimal Destiny 2’nin geliştirme ekibinden olduğunu düşünüyoruz zira sızdırılan bütün bilgiler doğru çıktı. Destiny 2’nin hikayesine bakacak olursak, Son Şehir’e düzenlenen saldırı sonucu Gardiyanların her şeylerini kaybetmesi ile oyun başlıyor. Oyunda Son Şehir’i geri kazanmaya çalışacağız.

Ekip oyunun 8 Eylül 2017’de çıkacağını bildirdi. Ancak yetişmeme durumuna göre bu tarih biraz daha ileri bir tarihe ertelenebilir. Destiny 2, 8 Eylül 2017’de PC, PS4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek.