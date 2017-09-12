Destiny 2'de Steve Jobs'ın Easter Egg'i Gizli!

Destiny 2'de Steve Jobs ilk iPhone'u tanıtırken sarf ettiği sözler yeniden uyarlanarak oyuna eklendi. Birçok kullanıcının gözünden kaçmasına rağmen bu, son derece güzel bir sürpriz oldu.

Geçtiğimiz hafta piyasaya çıktığından beri tüm yılın en başarılı oyunlarından birisi olarak gösterilmeye başlayan Destiny 2’de, iPhone ve günümüzde kullandığımız pek çok Apple cihazının arkasındaki isim olan Steve Jobs için bir “easter egg” yer alıyor. Oyunun içerisinde en sevilen silahlardan Hard Light isimli otomatik tüfeğin özelliklerinde Steve Jobs’a ithafen yazılmış çok özel bir içerik yer alıyor. Silahın açıklamasında şöyle yazıyor:

Yazıyı Türkçeye çevirmek gerekirse;

“Bugün, devrim niteliğinde üç ürün tanıtıyoruz. Birincisi giden hasar için hızlı konfigürasyon arayüzü. İkincisi, her hangi bir yüzeyi fırlatan ricochet mermi ve üçüncüsü sıfır uzaklığı olan projeksiyon silah platformu.

Yani Omolot portföyünde üç ürün var, ancak diğer bültenleri takip etmeyerek hepsini bir kerede serbest bırakacağız. Sınırlı miktarda tek bir cihaz ve bunu Hard Light olarak adlandırıyoruz.”

Steve Jobs’ın yaptığı açıklama;

“Bugün, devrim niteliğinde üç ürün tanıtıyoruz. İlki dokunmatik kontrollere sahip geniş ekranlı bir iPod. İkincisi bir cep telefonu ve üçüncüsü devrim niteliğinde internet erişimi olan bir cihaz.”

Topluluk alkışladıktan sonra Jobs devam ediyor.

“Bunlar üç ayrı cihaz değil. Tek bir cihaz ve bunu iPhone olarak adlandırıyoruz” diyerek bu sene 10. yılına girmiş iPhone’u duyurmuştu.

Peki, Destiny ‘nin yaptığı bu güzel detayı nasıl buldunuz?