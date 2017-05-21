Merakla Beklenen Destiny 2'nin Oyun İçi Fragmanı Yayınlandı!

E3 2017 Fuarı'nda görücüye çıkması beklenen Destiny 2'nin ilk fragmanı yayınlandı.

Destiny 2, Eylül gibi PS4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyun atanmış sunucularla birlikte gelmeyecek, bunun yerine eşler arası sunucularda çalışacak. Atanmış sunucular daha güvenli ve daha iyi bir performans sunmalarına rağmen Bungie ve Activision'nin neden böyle bir oyun için ekstra bir yol izledikleri tam bir muamma.

İşin kötü yanı, alınan haberlere göre oyunda PC'den başka bir platforma karakter ve içerik aktarılamıyor. Bu konuda ne olacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Fakat oyunun PC kontrolleri sızdırıldı bile. Belki de Eylül'e kadar beklememize gerek kalmaz ve daha erken ulaşılabilir olur.

Diğer bir taraftan, yayınlanan fragmanın mükemmel olduğunu görüyoruz. Bakalım Destiny 1'deki havayı tekrar yansıtabilecek mi?

Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Tam oynanış videosuna da buradan ulaşabilirsiniz.