Sadece bilgisayarları açık tutarak üyelerine binlerce dolar kazanmayı vadeden Detay Maxinet hakkında müfettiş raporu tamamlandı. Saadet zinciri olduğu belirtilen şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Üye sayısı çoktan 35 bini aşmış olan Detay Maxinet (Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti.), üyelerine yalnızca bilgisayarlarını açık tutarak para kazanmayı vadederek 100 milyon TL’ye yakın para toplamış durumda. Şirketlere SEO hizmeti verdiğini belirten Detay Maxinet, tüm üyelerine bir bilgisayar dağıtıyor ve içindeki yazılım sayesinde üyelerine para kazanmayı vadediyor.

Detay Maxinet’e üye olmak isteyen kişilerin şirketin kendilerine sunmuş olduğu üç paketten birini seçmeleri gerekiyor. Gümüş paketi seçen üyeler, şirkete 590 dolarlık bir ödeme gerçekleştiriyorlar. Bilgisayarlarını günlük 8 saat açık tutmak zorunda olan gümüş üyeler, aylık 120, yıllık ise 1460 doların sahibi oluyorlar.

Altın paketi seçen üyeler ise 1534 dolar ödeme gerçekleştiriyorlar. Bilgisayarlarını günlük 14 saat açık tutmakla yükümlü olan altın üyeler aylık 420, yıllık ise 5110 dolar kazanıyorlar. En üst paket olan platin pakete üye olmak isteyenler ise 2242 dolar ödeme gerçekleştiriyorlar ve bilgisayarlarını sınırsız açık tutmak zorunda oluyorlar. Platin paket üyeleri aylık 600, yıllık 7300 doların sahibi oluyorlar.

Geçtiğimiz yıl hızlı bir şekilde büyüyen sisteme karşı gelen şikayetlerin artması ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı konuya el attı. Bakanlık müfettişleri, 3 aylık detaylı bir incelemenin ardından şirket hakkındaki raporunu tamamladı. Raporda sistemin bir tür saadet zinciri olduğu belirtilirken, en kısa zamanda savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Ayrıca şirketin web sitesine erişim engeli getirilmesi için BTK’ya da bir yazı gönderilecek.

Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti.’nin sahibi olan Alper Tetiker ise sistemlerinin tamamen yasal olduğu konusunda ısrar ediyor. Müfettişlerin Şubat ayında şirketlerini ziyaret ettiğini, fakat hazırlanan raporun sonucu hakkında bilgisi olmadığını belirten Tetiker, şirketlere hizmet verdiklerini, sistemlerinin saadet zinciri olarak görülmesinin yanlış olduğunu söyledi.