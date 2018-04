Detroit: Become Human'ın Demosu Bugün Yayınlandı

Dört yıl süren hummalı bir çalışma sonucunda gelecek ay piyasaya sürülecek Detroit: Become Human'ın demosu bugün Türkiye PSN'inde yayınlandı.

Beyond Two Souls, Heavy Rain, Fahrenheit gibi efsane oyunların yapımcısı Quantic Dream'in yeni oyunu Detroit: Become Human'ın demosu bugün itibariyle yayınlandı. Oyunun tam sürümü ise, 25 Mayıs 2018'de çıkacak.

Quantic Dream CEO'su Guillaume de Fondaumiere PSN Blog sitesinde oyun hakkında şu açıklamaları yaptı: "David Cage, tüm takım ve ben dört yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki tüm aktörlere, bestecilere, sanatçılara ve ortaklarımıza, Detroit'i yapma şerefini bize sunan herkese müteşekkiriz."

"Ayrıca dünyadaki hayranlarımıza son derece minnettarız. Tüm e-postalarınızı, tüm mektuplarınızı, tüm tweet'lerinizi ve mesajlarınızı okuduk. Her biri, bize hayranlarımız için mümkün olan en iyi oyunu yapmak için ilham verdi. Son olarak, Sony'ye ve tüm PlayStation ailesine, bize inanmak ve hayallerimizi gerçekleştirmemizi sağladığı için son derece minnettarız."

Detroit: Become Human'ın demosunun çıkması beklenmiyordu. Bu durum, oyuncular için gerçekten sürpriz oldu. Bu yıl God of War'dan sonra en çok beklenen oyunlardan birisi olan Detroit, günümüzde en çok konuşulan bir mevzu olan 'yapay zekalar'a değiniyor. Eğer, bilim-kurgu ve seçim tabanlı oyunları seviyorsanız, PSN üzerinden şimdiden oyunun ön siparişini yapabilirsiniz.