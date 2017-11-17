Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu, 7. Gelişim Platformu ile Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini iş dünyasının ünlü isimleri ile bir araya getiriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu'nun her yıl üniversitelerin güz döneminde düzenlediği Gelişim Platformu, iki gün boyunca Türkiye'deki üniversite öğrencilerini iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturan ve bu iki günde gerçekleşen seminerlerin yanı sıra çeşitli aktiviteleriyle öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayan bir öğrenci organizasyonudur.

Bu sene 21-22 Kasım'da 7.si düzenlenecek olan bu geniş çaplı organizasyonun konusu Endüstri 4.0 "Yakın Gelecek" olacaktır. Organizasyona katılarak aynı zamanda kişisel gelişim seminerlerini ve son dönemin trend konularını yakından takip etme fırsatı yakalayabilirsiniz. 7. Gelişim Platformu ücretsiz bir etkinlik olup, iki günün sonunda katılımı tam anlamıyla sağlayan katılımcılara katılım belgesi vermektedir. Bu etkinlik için ön kayıt yapmanız gerekli olduğundan dolayı, buraya tıklayarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.